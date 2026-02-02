Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा डेथ मिस्ट्री : ड्राइवर ने बताई हैरान कर देने वाली बात, मौत के सवाल पर दिया ये जवाब!

Sadhvi Prem Baisa: जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का मामला अब गहराता जा रहा है. पुलिस जांच में हर कोण से पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है. डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जांच पूरी गंभीरता से चल रही है और जल्द ही परिणाम सामने आएंगे.

पुलिस की जांच और SIT की सक्रियता

डीसीपी विनीत बंसल ने बताया कि कमिश्नर के निर्देश पर SIT गठित है. घटना के बाद से हर संभावित पहलू की जांच हो रही है – मृतका का बैकग्राउंड, पिता का बैकग्राउंड, किसी दुश्मनी या रंजिश की आशंका, मेडिकल नेग्लिजेंस, घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान. आज दोबारा घटनास्थल पर एफएसएल टीम ने निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह किया. मृतका के पिता के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स का विश्लेषण भी जारी है. डीसीपी ने स्पष्ट किया कि अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है और न ही किसी पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है. जांच तार्किक और निष्पक्ष तरीके से चल रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रारंभिक निष्कर्षों में कोई बाहरी चोट या इंजरी नहीं दिखी है. न तो बाहरी और न ही आंतरिक चोट के निशान पाए गए. डीसीपी ने कहा कि अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी. फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है, जो मामले की दिशा तय करेगी.

पिता और परिजनों से लगातार पूछताछ

साध्वी प्रेम बाईसा के पिता विरमनाथ को लगातार दो दिनों से पुलिस बुला रही है. कल कई घंटों तक पूछताछ हुई, आज भी एसीपी कार्यालय में बुलाया गया. पिता ने मीडिया से कहा कि उन्हें सिर्फ बातचीत के लिए बुलाया गया, कोई दबाव नहीं था. मोबाइल पासवर्ड मांगने की बात से इनकार किया और बताया कि वे साध्वी के समाधि स्थल जा रहे थे, इसलिए पुलिस ने मिलकर जाने को कहा. साध्वी के सेवादार और मामा से भी देर रात तक पूछताछ की गई.

मनोवैज्ञानिक एंगल से जांच

पुलिस अब मनोवैज्ञानिक आधार पर भी मामले की पड़ताल कर रही है. घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों से बारीकी से पूछताछ हो रही है. डीसीपी ने भरोसा दिलाया कि जांच में पारदर्शिता बरती जा रही है और जल्द ही कोई ठोस परिणाम सामने आएगा. यह मामला जोधपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है. आम जनता और भक्तों में सवाल उठ रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सच्चाई सामने लाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी.

