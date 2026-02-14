साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में बड़ा खुलासा, अस्थमा और कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत!

Sadhvi Prem Baisa Death Case Update: जोधपुर के पाल रोड स्थित आरती नगर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में आखिरकार 18 दिन बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि जहर से मौत नहीं हुई. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफएसएल की रिपोर्ट के बाद मेडिकल बोर्ड से पूरे मामले में ओपिनियन ली, जिसके अनुसार अस्थमा की बिमारी थी और फेफडे़ खराब होने की वजह से प्रथम दृष्टया कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत की पुष्टि हुई है.

पुलिस के अनुसार, 28 जनवरी 2026 को आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की दोपहर को तबीयत बिगड़ने लगी थी, उनको सर्दी जुकाम था, जिसकी वजह से वहीं पर पास में रहने वाले कम्पाउंडर देवीसिंह को बुलाया गया था. देवीसिंह ने साध्वी को दो इंजेक्शन डेक्सोना एवं डाईक्लोफेन लगाया था, उसके बाद साध्वी के पिता विरमनाथ के अनुसार, तबीयत और ज्यादा खराब होने पर पाल रोड स्थित प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉ. प्रवीण जैन ने मृत घोषित कर दिया.

इस मामले में पुलिस ने पहले ही मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन रात को साध्वी के पिता की ओर से सोशल मीडिया पर सुसाइड पोस्ट वायरल करने के बाद पुलिस ने इसे और ज्यादा गंभीरता दिखाई. रात्रि में विरमनाथ को समझा बुझाकर शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोचरी में रखवाया गया, जहां 29 जनवरी को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाते हुए विसरा लिया गया.

पिता विरमनाथ द्वारा बार बार कम्पांडर पर जहर देने का संदेह जाहिर करने की वजह से एफएसएल के लिए भेजा गया. उसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अनुसंधान के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसमें एसीपी छवि शर्मा को प्रमुख बनाने के साथ थानाधिकारी राजीव भादू, थानाधिकारी शकील अहमद सहित 11 लोगों को शामिल किया गया. साध्वी के आश्रम से दो बार एफएसएल की टीम ने नमूने लिए.

पुलिस कमिश्नर पासवान ने कहा कि इस पूरे मामले में अनुसंधान के दौरान पिता विरमनाथ, कम्पाउंडर देवीसिंह, ड्राइवर सुरेश, सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले भोमाराम सहित कुल 44 लोगों के बयान दर्ज किए. इस मामले में 106 मोबाइल की सीडीआर चेक की गई. एफएसएल के लिए 37 नमूने भेजे गए. हर उस घटना एवं कड़ी को जोड़ने का भी प्रयास किया गया.

पूछताछ की गई हर संभव प्रयास किया गया था, क्योंकि विरमनाथ बार-बार जहर देने का आरोप लगाने के साथ कुछ समय पहले साध्वी का वीडियो वायरल करने वाले लोगों को भी दोषी बताते हुए न्याय मांग रहा था. ऐसे में पुलिस की जांच के दौरान हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन विसरा की रिपोर्ट आने तक पुलिस चुप थी.

12 फरवरी को पुलिस को साध्वी की विसरा एवं हिस्ट्रो पैथोलाजी की रिपोर्ट मिलने के बाद दोबारा डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज की मेडिकल बोर्ड को पोस्टमार्टम एवं एफएसएल रिपोर्ट पर पुलिस ने ओपिनियन मांगी. जिसमें प्रथम दृष्टया किसी जहर के ना होने के साथ ही माना गया कि साध्वी को अस्थमा की वजह से फेफडों में बिमारी थी और ऐसे में अस्थमा एवं कॉर्डिक अरेस्ट से उसकी मौत हुई है.

अभी जांच नहीं हुई बंद

पुलिस कमिश्नर पासवान ने कहा कि इस मामले में मेडिकल ओपिनियन के अनुसार, मौत अस्थमा व कॉर्डियक अरेस्ट से हुई, लेकिन कम्पाउंडर देवी सिंह का कृत्य भी उपेक्षा पूर्ण था, जो बिना किसी डॉक्टर की पर्ची और बिना रजिस्ट्रर्ड डॉक्टर की सलाह के दिए गए इंजेक्शन लगाए थे, जो दवा वो नही दे सकता है, जो कि देने के लिए अधिकृत नहीं था. उसके बावजूद उसने साध्वी को अपने ही बैग से निकालकर डेक्सोना एवं डाइक्लोफेन इंजेक्शन लगाया है, वो बीएनएसएस की धारा में अपराध माना जाता है.

इसके साथ मेडिकल कांउसिल के नियमों के भी खिलाफ है. इसीलिए ओपिनियन के लिए रखा गया है, उसमे ओपिनियन आने के बाद जो भी ओपिनियन होगी, उसके अनुसार कानूनी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

पूरा घटनाक्रम समय अनुसार

28 जनवरी को शाम करीब 5 बजे तबीयत बिगड़ी. कम्पाउंडर देवीसिंह ने करीब 5.15 बजे इंजेक्शन लगाया. इसके बाद तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने के दौरान करीब 5.29 बजे मौत हो गई. प्रेक्षा अस्पताल से वापस करीब 7.30 बजे आश्रम पहुंचे. 9.30 बजे कथित सुसाइट नोट इंस्टा पर लिखा गया. लोगो ने हंगामा किया, तब रात 1 बजे महात्मा गांधी अस्पताल में लाया गया. 29 जनवरी 2026 को मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया. शव को बालोतरा जिले के पैतृक गांव परेऊ ले जाया गया. 30 जनवरी को पैतृक गांव परेऊ में समाधि दी गई.

31 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहा. 01 फरवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिजर्व कर लिया गया. 2 फरवरी को पुलिस ने प्रेम बाईसा के आश्रम व घटनास्थल का एफएसएल टीम के साथ पुनः निरीक्षण किया. 03 फरवरी एफएसएल के लिए विसरा जांच के लिए भेजा गया.

12 फरवरी को एफएसएल की रिपोर्ट पुलिस को मिली. 13 फरवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफएसएल रिपोर्ट पर मेडिकल ओपिनियन ली गई. 14 फरवरी को पुलिस ने माना कि जहर नहीं दिया गया. अस्थमा व कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई. अब कम्पांउडर देवी सिंह के उपेक्षा पूर्ण कृत्य के लिए ओपिनियन मांगी, जो आनी बाकी है, यदि खिलाफ आई, तो बीएनएसएस की धाराओं में मुकदमा होगा.

