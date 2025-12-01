जोधपुर को 'काले पानी' की सजा के मिल सकती है मुक्ति! सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर में लगातार बढ़ते जल प्रदूषण के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी, बांडी व लूणी नदी को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी करने के साथ ही रिपोर्ट तलब की है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती एवं जी मीडिया की ओर से लगातार उठाए जा रहे मामलों पर जनता का भी भरोसा बढ़ने लगा है.

जोजरी नदी के आस पास रहने वाले लोगों की माने तो सुप्रीम कोर्ट व जी मीडिया में खबरे प्रसारित होने के बाद एक उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनको इस प्रदूषण और केमिकल युक्त पानी से राहत मिल जाएगी. पिछले 20 सालों से लगातार औद्योगिक इकाइयां लगातार जोजरी को प्रदूषित कर रही है. ऐसे में ना केवल नदी प्रदूषित हो रही है बल्कि आम जन जो नदी के आसपास रहते है उनका जीवन दुर्भर हो गया है.

ना केवल बीमारियां फैल रही है बल्कि उन लोगों की जमीनें बंजर होती जा रही है. ऐसे में अब इन लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उनके लिए राहत आएगी क्योंकि अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी हरकत में आने लगा है. लगातार जोधपुर शहर की औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ जो प्रदूषण फैला रही है या प्रदूषित पानी चोरी छिपे छोड़ रही है ना केवल उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है बल्कि उनके खिलाफ कारवाई भी शुरू कर दी गई है.

प्रदूषण नियंत्रण मंडल अब चोरी छिपे पानी छोड़ने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने लगा है. मंडल अब इसको लेकर सख्ती बरतने लगा है, तो वही आमजन का विश्वास भी जी मीडिया पर बढ़ने लगा है.

निश्चित रुप से 20 साल से जो समस्या है, उसका समाधान जल्द होने की उम्मीद भी है. ऐसे में राज्य सरकार इसको लेकर सख्त कदम उठाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना हो तो जल्द ही जोजरी अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी.

