Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जोधपुर को 'काले पानी' की सजा के मिल सकती है मुक्ति! सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती

Jodhpur News: जोधपुर शहर में बीते दो दशकों से बढ़ते जल प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी, बांडी और लूणी नदी को लेकर राजस्थान सरकार से कड़ी रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट की सख्ती के बाद उम्मीद जगी है कि केमिकल युक्त पानी और प्रदूषण से जल्द राहत मिल सकती है. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 01, 2025, 07:46 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 07:46 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इस बाजार में मिल जाएंगे सबसे सस्ते लेदर के जूते, कीमत मात्र 150 रुपये!
6 Photos
Rajasthan Cheap Market

राजस्थान के इस बाजार में मिल जाएंगे सबसे सस्ते लेदर के जूते, कीमत मात्र 150 रुपये!

क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी के तीन बाणों का ये राज?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी के तीन बाणों का ये राज?

जयपुर को नए साल का बड़ा तोहफा! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड से खत्म होगा सांगानेर का जाम संकट
7 Photos
jaipur

जयपुर को नए साल का बड़ा तोहफा! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड से खत्म होगा सांगानेर का जाम संकट

अवैध संबंध की कहानी बनी खून की दास्तां! अलवर का हत्याकांड पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र, जानें क्या है मामला
7 Photos
alwar

अवैध संबंध की कहानी बनी खून की दास्तां! अलवर का हत्याकांड पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र, जानें क्या है मामला

जोधपुर को 'काले पानी' की सजा के मिल सकती है मुक्ति! सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर में लगातार बढ़ते जल प्रदूषण के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी, बांडी व लूणी नदी को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी करने के साथ ही रिपोर्ट तलब की है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती एवं जी मीडिया की ओर से लगातार उठाए जा रहे मामलों पर जनता का भी भरोसा बढ़ने लगा है.

जोजरी नदी के आस पास रहने वाले लोगों की माने तो सुप्रीम कोर्ट व जी मीडिया में खबरे प्रसारित होने के बाद एक उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनको इस प्रदूषण और केमिकल युक्त पानी से राहत मिल जाएगी. पिछले 20 सालों से लगातार औद्योगिक इकाइयां लगातार जोजरी को प्रदूषित कर रही है. ऐसे में ना केवल नदी प्रदूषित हो रही है बल्कि आम जन जो नदी के आसपास रहते है उनका जीवन दुर्भर हो गया है.

ना केवल बीमारियां फैल रही है बल्कि उन लोगों की जमीनें बंजर होती जा रही है. ऐसे में अब इन लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उनके लिए राहत आएगी क्योंकि अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी हरकत में आने लगा है. लगातार जोधपुर शहर की औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ जो प्रदूषण फैला रही है या प्रदूषित पानी चोरी छिपे छोड़ रही है ना केवल उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है बल्कि उनके खिलाफ कारवाई भी शुरू कर दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रदूषण नियंत्रण मंडल अब चोरी छिपे पानी छोड़ने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने लगा है. मंडल अब इसको लेकर सख्ती बरतने लगा है, तो वही आमजन का विश्वास भी जी मीडिया पर बढ़ने लगा है.

निश्चित रुप से 20 साल से जो समस्या है, उसका समाधान जल्द होने की उम्मीद भी है. ऐसे में राज्य सरकार इसको लेकर सख्त कदम उठाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना हो तो जल्द ही जोजरी अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news