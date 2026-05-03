/महिलाओं के साथ बदमाशों ने दिनदहाड़े वाइन शॉप पर किया हमला, सरियों से पीटा और फिर गल्ला लूटकर हो गए फरार

Jodhpur Crime News: जोधपुर के मुख्य चौपासनी रोड पर स्थित एक वाइन शॉप पर 30 अप्रैल को दोपहर में दिनदहाड़े लूट और हिंसक हमले की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. 7-8 हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर कर्मचारियों पर लोहे की सरियों से हमला बोल दिया. बदमाशों ने गल्ले से नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए.
Jodhpur Wine Shop Robbery: जोधपुर की मुख्य चौपासनी रोड स्थित एक वाइन शॉप पर दिनदहाड़े लूट और हिंसक हमले की वारदात सामने आई है. घटना 30 अप्रैल की दोपहर की बताई जा रही है, जब 7-8 हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर कर्मचारियों पर हमला कर दिया और गल्ले से नकदी लूटकर फरार हो गए. खास बात यह रही कि इस वारदात में बदमाशों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं, जिससे पूरी घटना और भी चौंकाने वाली बन गई है.
मूलतः फलोदी के लोहावट निवासी सोमराज विश्नोई, जो प्रतापनगर थाना क्षेत्र के दाउजी की पोल के पास स्थित जेबी वाइन शॉप पर सेल्समैन है, ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पीड़ित के अनुसार, दोपहर करीब 4:30 बजे वह दुकान के गल्ले में नकदी व्यवस्थित कर रहा था, तभी अचानक कुछ लोग दुकान में घुस आए और बिना किसी चेतावनी के हमला शुरू कर दिया.
आरोपियों ने लोहे की सरियों और पाइपों से कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ वार किए. इस हमले में सोमराज विश्नोई सहित रणजीत सिंह और राजवीर गंभीर रूप से घायल हो गए. मारपीट के दौरान बदमाशों ने गल्ले से करीब 5 से 10 हजार रुपये लूट लिए और बाहर खड़ी गाड़ियों में बैठकर मौके से फरार हो गए.
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी दुकान के अंदर हंगामा करते और कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की करते नजर आ रहे हैं. फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि दुकान के बाहर एक युवक के साथ भी मारपीट की गई.
सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट, मारपीट और अवैध रूप से एकत्रित होने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
मामले की जांच एएसआई दलपतराम को सौंपी गई है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए विशेष टीमें गठित की हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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