/राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 'ऑपरेशन क्लीन' का दायरा बढ़ा, कई मदरसे और मस्जिद हटाए गए

राज्य चुनें
Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में फलोदी के नोख क्षेत्र स्थित मालासर गांव में पिछले दो दिनों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है. इस दौरान अवैध रूप से मस्जिदों व मदरसों को हटाया जा रहा है. केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले जिलों के जिला कलेक्टर को निर्देशित कर पुलिस फोर्स व प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है. कई अवैध मकानों व मस्जिदों को लिखित नोटिस जारी कर तय समय तक हटाने का समय दिया गया था.
ऑपरेशन क्लीन का दायरा बढ़ा
भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों और अवैध बसावट पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन का दायरा बढ़ा दिया गया है.
यह भी पढ़ें- मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे ACB मुख्यालय, बोले- यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करो
पिछले दिनों बीकानेर में आयोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम व समीक्षा बैठक के बाद कब्जे हटाने की सीमा को बॉर्डर से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है. अब उसमें से अबैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं.
सुरक्षा एजेंसियों ने बताया इसे बताया अहम कदम
सीमा सुरक्षा के लिहाज से यह एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है. दायरे में 35 किलोमीटर की बढ़ोतरी होने से अब जांच और कार्रवाई की जद में आने वाले गांवों की संख्या काफी बढ़ गई है. इसमें न केवल छोटी ढाणियां, बल्कि बड़े कस्बे और घनी आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं.
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और टेरर फंडिंग जैसे खतरों को जड़ से मिटाने के लिए गहरे सुरक्षा घेरे का होना इसको देखते हुए अवैध मस्जिद व मकान हटाए जा रहे हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!