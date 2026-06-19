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राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 'ऑपरेशन क्लीन' का दायरा बढ़ा, कई मदरसे और मस्जिद हटाए गए

Jodhpur News: जोधपुर के फलोदी में नोख क्षेत्र स्थित मालासर गांव में पिछले दो दिनों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है. इस कार्रवाई में अवैध रूप से मस्जिदों व मदरसों को हटाया जा रहा है.

Edited byAman SinghReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 19, 2026, 06:37 PM|Updated: Jun 19, 2026, 06:37 PM
राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 'ऑपरेशन क्लीन' का दायरा बढ़ा, कई मदरसे और मस्जिद हटाए गए
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में फलोदी के नोख क्षेत्र स्थित मालासर गांव में पिछले दो दिनों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है. इस दौरान अवैध रूप से मस्जिदों व मदरसों को हटाया जा रहा है. केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले जिलों के जिला कलेक्टर को निर्देशित कर पुलिस फोर्स व प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है. कई अवैध मकानों व मस्जिदों को लिखित नोटिस जारी कर तय समय तक हटाने का समय दिया गया था.

ऑपरेशन क्लीन का दायरा बढ़ा

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भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों और अवैध बसावट पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन का दायरा बढ़ा दिया गया है.

पिछले दिनों बीकानेर में आयोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम व समीक्षा बैठक के बाद कब्जे हटाने की सीमा को बॉर्डर से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है. अब उसमें से अबैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं.

सुरक्षा एजेंसियों ने बताया इसे बताया अहम कदम

सीमा सुरक्षा के लिहाज से यह एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है. दायरे में 35 किलोमीटर की बढ़ोतरी होने से अब जांच और कार्रवाई की जद में आने वाले गांवों की संख्या काफी बढ़ गई है. इसमें न केवल छोटी ढाणियां, बल्कि बड़े कस्बे और घनी आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं.

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और टेरर फंडिंग जैसे खतरों को जड़ से मिटाने के लिए गहरे सुरक्षा घेरे का होना इसको देखते हुए अवैध मस्जिद व मकान हटाए जा रहे हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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