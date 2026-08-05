/'मुझे कोई तिलिस्म दिखाई नहीं दे रहा', जोधपुर में अशोक गहलोत पर गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज

Rajasthan Politics: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान की सियासत, आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के साथ-साथ भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर विस्तार से अपनी बात रखी. बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे और उनके राजनीतिक प्रभाव को लेकर सवाल पूछा गया तो शेखावत ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं अभी आया हूं, मुझे तो अभी कोई तिलिस्म दिखाई नहीं दे रहा है." उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में अशोक गहलोत पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है.



पंचायत और निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा

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गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव पूरी तैयारी और मजबूती के साथ लड़ रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं. भाजपा संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय है और जनता सरकार के कामों से संतुष्ट है. उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में राजस्थान की जनता भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी.



भजनलाल सरकार के विकास कार्यों का किया जिक्र

शेखावत ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. सड़क, पानी, बिजली, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है. उनका कहना था कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है और यही कारण है कि जनता का भरोसा भाजपा के साथ लगातार मजबूत हो रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे और भाजपा को इसका सीधा फायदा मिलेगा.



भारत-यूके FTA को बताया ऐतिहासिक समझौता

राजनीतिक मुद्दों के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, लेदर और अन्य कई क्षेत्रों के लगभग 99 प्रतिशत उत्पाद बिना आयात शुल्क के ब्रिटेन भेजे जा सकेंगे. उन्होंने जानकारी दी कि समझौते के पहले ही दिन करीब 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पाद FTA के तहत निर्यात किए गए, जो इसकी सफलता का संकेत है.



राजस्थान के उद्योगों और कारीगरों को होगा बड़ा फायदा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समझौते का सबसे अधिक लाभ राजस्थान जैसे निर्यात प्रधान राज्यों को मिलेगा. जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग, राज्य के लेदर उत्पाद और अन्य निर्यात आधारित कारोबार को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कारीगरों, उद्यमियों और निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे.



वर्क वीजा और प्रोफेशनल्स को भी मिलेगा लाभ

शेखावत ने बताया कि भारत-यूके FTA केवल व्यापार तक सीमित नहीं है. इसमें मोबिलिटी एग्रीमेंट भी शामिल है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच काम और कारोबार के लिए आने-जाने वाले लोगों को वर्क वीजा की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान होगी. इसका लाभ विशेष रूप से आईटी, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को मिलेगा.



चुनावी माहौल में बयान बना चर्चा का विषय

जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का "मुझे तो कोई तिलिस्म दिखाई नहीं दे रहा है" वाला बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. एक तरफ उन्होंने भाजपा की चुनावी तैयारियों और जीत का भरोसा जताया, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत के प्रभाव पर हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी कर सियासी बहस को भी नया मुद्दा दे दिया. आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले ऐसे बयान राजस्थान की राजनीति को और गर्माने वाले माने जा रहे हैं.

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