सोनम वांगचुक से मीटिंग की इच्छा लेकर जोधपुर जेल पहुंचे राजस्थान के ये सांसद, जेल प्रशासन ने मना कर दिया

Sonam Wangchuk News:  राजस्थान के सांसद सोनम वांगचुक से मिलने जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे,  हालांकि, जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें मिलने से रोक दिया और उनके पत्र को अस्वीकार कर दिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Oct 01, 2025, 12:54 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 12:54 PM IST

Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने के लिए 30 अक्टूबर 2025 को सीकर के सांसद अमराराम पहुंचे. हालांकि, जेल प्रशासन ने उन्हें बिना मिलने की इजाजत दिए वापस लौटा दिया. जेल अधीक्षक ने सांसद के अनुरोध पत्र को अस्वीकार करते हुए नियमों का हवाला दिया. मंगलवार को अमराराम के साथ सीपीआई (एम) के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी जेल पहुंचे, लेकिन उन्हें भी प्रवेश से रोका गया.


सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था
लेह में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने चार दिन पहले सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया था. सुरक्षा कारणों से उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है, जहां वे विशेष बेरक में बंद हैं. 26 सितंबर की रात को जेल लाए गए वांगचुक से मिलने की इजाजत किसी को नहीं दी जा रही. जेल कर्मचारियों और अधिकारियों को भी उनसे संपर्क करने से रोका गया है. उनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही है, और जोधपुर पुलिस के अभय कमांड सेंटर से मॉनिटरिंग हो रही है.

सांसद का पत्र और जेल प्रशासन का जवाब
मंगलवार शाम को अमराराम जेल के बाहर पहुंचे, जहां पुलिस ने लाल फाटक पर बेरिकेडिंग कर दी. पूर्व विधायक पेमाराम सहित अन्य सीपीआई (एम) नेता भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें रोका गया. इसके बाद सांसद ने जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर वांगचुक से मिलने की अनुमति मांगी. जेल अधीक्षक ने पत्र पर लिखा, "नियमानुसार आपके अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है," और इसे वापस कर दिया.

सांसद का विरोध और दुख
सोनम वांगचुक से मिलने से रोके जाने पर सांसद अमराराम ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया. उन्होंने कहा, "ना वांगचुक आतंकवादी हैं, ना मैं. ऐसा कोई नियम नहीं जो मिलने से रोके." करीब आधे घंटे तक जेल के बाहर प्रदर्शन करने के बाद वे वापस लौट गए, लेकिन इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं.

सख्त सुरक्षा और निगरानी
वांगचुक की सुरक्षा को देखते हुए जेल में विशेष प्रहरियों की तैनाती की गई है. सीसीटीवी के जरिए उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. जेल प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से किसी भी मुलाकात की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे इस मामले में तनाव बना हुआ है.

