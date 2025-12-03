Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जोधपुर की राजश्री ने पहले बारी में किया RAS क्लियर, WD कैटेगरी में किया टॉप

Jodhpur News: जोधपुर की राजश्री पारीक ने  2021 में पति के निधन के बाद उन्होंने दो बच्चों, सास-ससुर और नौकरी की जिम्मेदारियां निभाते हुए 42 साल की उम्र में उन्होंने आईएएस 2023 परीक्षा में अपने पहले प्रयास में ही डब्ल्यूडी कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 03, 2025, 05:30 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 05:30 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 4 दिसंबर से मौसम बदलेगा रंग, तेज शीतलहर से साथ कड़ाके की सर्दी की चेतावनी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 4 दिसंबर से मौसम बदलेगा रंग, तेज शीतलहर से साथ कड़ाके की सर्दी की चेतावनी!

अजमेर की इन जगहों पर घर बनाने के लिए बेताब रहते हैं लोग, मिनटों में हो जाती है बुकिंग!
10 Photos
ajmer news

अजमेर की इन जगहों पर घर बनाने के लिए बेताब रहते हैं लोग, मिनटों में हो जाती है बुकिंग!

जोधपुर की वो VIP कॉलोनियां... जहां घर लेने के लिए तरसते हैं लोग! देखते हैं सपना
10 Photos
jodhpur news

जोधपुर की वो VIP कॉलोनियां... जहां घर लेने के लिए तरसते हैं लोग! देखते हैं सपना

MP से कुछ घंटों की दूरी पर राजस्थान के 4 शानदार किले, परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन
7 Photos
RAJASTHAN PLACE TO VISIT

MP से कुछ घंटों की दूरी पर राजस्थान के 4 शानदार किले, परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन

जोधपुर की राजश्री ने पहले बारी में किया RAS क्लियर, WD कैटेगरी में किया टॉप

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर की बेटी और जयपुर की बहू राजश्री आज महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. जीवन कभी-कभी ऐसी परीक्षा लेता है, जिसकी तैयारी कोई नहीं कर पाता है लेकिन कुछ लोग उसे अपनी पहचान बना देते हैं.

ऐसी ही एक कहानी राजश्री पारीक की है, जिन्होंने 42 वर्ष की उम्र में अपने पति के असामयिक निधन के बाद कठिन परिस्थितियों में बीच न केवल 2 बच्चों की परवरिश और सास-ससुर की जिम्मेदारियां निभाई बल्कि आएएस 2023 परीक्षा में प्रथम प्रयास में डब्ल्यूडी कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया.

जोधपुर की बेटी और जयपुर की बहू राजश्री आज हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. साल 2021 में पति राहुल पारीक के निधन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी. अध्यापिका के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया और पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा. वर्तमान में वे ग्राम धीरजपुरा, रींगस में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजश्री का कहना है कि उनकी प्रेरणा उनके पति रहे हैं, जो हमेशा चाहते थे कि वे जीवन में कुछ मुकाम हासिल करें. राजश्री बताती हैं कि मेरी मां और सास-ससुर ने हर परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाया और सशक्त बनाया. इसके साथ ही उनके बच्चे भी हमेशा उनका हौसला बने रहे.

राजश्री ने बताया कि जयपुर में तैयारी करना चुनौतीपूर्ण था क्योंकि अध्यापिका होने के साथ-साथ घर और सामाजिक जिम्मेदारी भी थी. इसके बावजूद भी उन्होंने रोज पढ़ाई की. साथ ही मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाई. राजश्री ने बताया कि उन्होंने हर दिन मानसिक और भावनात्मक संघर्ष रहा लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया और अपना हर कदम बढ़ाया. इसके चलते उन्होंने अपने पति का सपना पूरा किया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news