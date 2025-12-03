जोधपुर की राजश्री ने पहले बारी में किया RAS क्लियर, WD कैटेगरी में किया टॉप

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर की बेटी और जयपुर की बहू राजश्री आज महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. जीवन कभी-कभी ऐसी परीक्षा लेता है, जिसकी तैयारी कोई नहीं कर पाता है लेकिन कुछ लोग उसे अपनी पहचान बना देते हैं.

ऐसी ही एक कहानी राजश्री पारीक की है, जिन्होंने 42 वर्ष की उम्र में अपने पति के असामयिक निधन के बाद कठिन परिस्थितियों में बीच न केवल 2 बच्चों की परवरिश और सास-ससुर की जिम्मेदारियां निभाई बल्कि आएएस 2023 परीक्षा में प्रथम प्रयास में डब्ल्यूडी कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया.

जोधपुर की बेटी और जयपुर की बहू राजश्री आज हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. साल 2021 में पति राहुल पारीक के निधन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी. अध्यापिका के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया और पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा. वर्तमान में वे ग्राम धीरजपुरा, रींगस में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं.

राजश्री का कहना है कि उनकी प्रेरणा उनके पति रहे हैं, जो हमेशा चाहते थे कि वे जीवन में कुछ मुकाम हासिल करें. राजश्री बताती हैं कि मेरी मां और सास-ससुर ने हर परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाया और सशक्त बनाया. इसके साथ ही उनके बच्चे भी हमेशा उनका हौसला बने रहे.

राजश्री ने बताया कि जयपुर में तैयारी करना चुनौतीपूर्ण था क्योंकि अध्यापिका होने के साथ-साथ घर और सामाजिक जिम्मेदारी भी थी. इसके बावजूद भी उन्होंने रोज पढ़ाई की. साथ ही मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाई. राजश्री ने बताया कि उन्होंने हर दिन मानसिक और भावनात्मक संघर्ष रहा लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया और अपना हर कदम बढ़ाया. इसके चलते उन्होंने अपने पति का सपना पूरा किया.

