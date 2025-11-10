जोधपुर में सिंधी समाज का बड़ा प्रदर्शन, नेता अमित बघेल के बयान के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

Jodhpur News: जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट पर आज सिंधी समाज का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ओर अपना रोष व्यक्त किया.
Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट पर आज सिंधी समाज का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ओर अपना रोष व्यक्त किया. छत्तीसगढ़ की स्थानीय नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज को लेकर कहे गए अपशब्दों के बाद जोधपुर में सिंधी समाज का प्रदर्शन देखने को मिला.
सिंधी समाज के लोग गांधी मैदान में इकट्ठा हुए और वाहन से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक पहुंचे तमाम लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे. साथ ही लाल टोपी लगा रखी थी. लोगों ने हाथ में बैनर लेकर अमित बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. सिंधी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि ऐसे नेताओं के खिलाफ रासका लगाया जाए.
पत्रकारों से बात करते हुए सिंधी समाज के लोगों ने कहा कि पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व शांति और सोहार्द के लिए किसी समाज की बात करता है, तो वह तो उसमें सिंधी समाज का नाम सबसे पहले आता है. हमारा समाज शांति प्रिय समाज है और हमने आज तक हमारे व्यापार पर ध्यान दिया है. हमने पूरी तरीके से देश को आगे बढ़ाने और तरक्की के लिए सहयोग किया है.
अगर ऐसे में कोई नेता अपने नेतागिरी चमकाने के लिए, यहां अपने राजनीतिक हितों के लिए किसी भी समाज या भगवान के लिए अपशब्द कहता है, उसे कोई सहन नहीं कर सकता. कुछ ऐसा ही वाक्य छत्तीसगढ़ में हुआ है और एक नेता ने कई समाजों के लिए अपशब्द कहे हैं अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के भगवानों के लिए और समाज के लिए अपशब्द कहे इसी को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है.
किसी को लेकर जोधपुर में आज तमाम संगठन और व्यापरीण यहां इकट्ठा हुए हैं. ऐसे नेता को गिरफ्तार किया जाए हमने कलेक्टर के माध्यम से ग्यापन दिया है और मांग रखी है कि इस नेता के खिलाफ रासका के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस नेता ने पूरे देश में दंगे भड़काने का काम किया है. साथ ही हमने इस नेता की पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी मांग की है. इसी के विरोध में आज हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है.
