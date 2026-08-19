/JNVU के कुलगुरु प्रोफेसर कुमार शर्मा का कर्मचारियों से वार्ता, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों का 9वें दिन धरना स्थगित

JNVU Pension Dispute: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों ने पेंशन भुगतान की मांग को लेकर नौवें दिन अपना धरना स्थगित कर दिया. विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कुमार शर्मा ने धरनास्थल पर पहुंचकर सेवानिवृत्ति कर्मचारियों से वार्ता की और उन्हें समय पर पेंशन भुगतान का आश्वासन दिया.

7-8 महीनों में 61 करोड़ रुपये का पेंशन भुगतान

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इस दौरान कुलगुरु प्रोफेसर कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले 7-8 महीनों में विश्वविद्यालय ने करीब 61 करोड़ रुपये का पेंशन भुगतान किया है. यह भुगतान विश्वविद्यालय की अतिरिक्त आय से किया गया है और इसके लिए न तो कोई लोन लिया गया है और न ही सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता मिली है.

कुमार शर्मा ने बताया कि लीव एनकैशमेंट का पूरा भुगतान किया जा चुका है, जबकि 7वें वेतन आयोग के एरियर का भी पूर्ण भुगतान कर दिया गया है. ग्रेच्युटी का भुगतान भी उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जा रहा है. गंभीर बीमारियों से जूझ रहे सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के भुगतान को भी प्राथमिकता दी जा रही है.

जल्द पेंशन भुगतान करने का प्रयास

कुलगुरु ने कहा कि जैसे ही विश्वविद्यालय के पास पेंशन भुगतान के बराबर वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध होगी, पेंशन की राशि जारी कर दी जाएगी. आगामी त्योहारों को देखते हुए विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली राशि से जल्द पेंशन भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा.

उन्होंने जेएनवीयू की वित्तीय स्थिति पर कहा कि एमबीएम विश्वविद्यालय के गठन के बाद इंजीनियरिंग फैकल्टी अलग होने से जेएनवीयू के करीब 50 करोड़ रुपये के सालाना राजस्व के स्रोत प्रभावित हुए, जबकि जेएनवीयू से सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों की करीब 18 करोड़ रुपये सालाना पेंशन देनदारी विश्वविद्यालय पर बनी हुई है. इससे वित्तीय असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है.

सेवानिवृत्ति कर्मचारियों का धरना स्थगित

कुलगुरु ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. उन्होंने कहा कि यदि राजस्व के पुराने स्रोत और पेंशन की देनदारी के बीच संतुलन स्थापित हो जाए, तो विश्वविद्यालय की वित्तीय समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है. कुलगुरु के आश्वासन के बाद सेवानिवृत्ति कर्मचारियों ने अपना धरना स्थगित कर दिया.

