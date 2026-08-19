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JNVU के कुलगुरु प्रोफेसर कुमार शर्मा का कर्मचारियों से वार्ता, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों का 9वें दिन धरना स्थगित

JNVU Pension Dispute: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों ने पेंशन भुगतान की मांग को लेकर 9 दिन से चल रहा धरना कुलगुरु प्रोफेसर कुमार शर्मा के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Lokesh Kumar
Published:Aug 19, 2026, 04:56 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 04:56 PM IST
JNVU के कुलगुरु प्रोफेसर कुमार शर्मा का कर्मचारियों से वार्ता, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों का 9वें दिन धरना स्थगित
Image Credit: JNVU Pension Dispute

JNVU Pension Dispute: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों ने पेंशन भुगतान की मांग को लेकर नौवें दिन अपना धरना स्थगित कर दिया. विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कुमार शर्मा ने धरनास्थल पर पहुंचकर सेवानिवृत्ति कर्मचारियों से वार्ता की और उन्हें समय पर पेंशन भुगतान का आश्वासन दिया.

7-8 महीनों में 61 करोड़ रुपये का पेंशन भुगतान

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इस दौरान कुलगुरु प्रोफेसर कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले 7-8 महीनों में विश्वविद्यालय ने करीब 61 करोड़ रुपये का पेंशन भुगतान किया है. यह भुगतान विश्वविद्यालय की अतिरिक्त आय से किया गया है और इसके लिए न तो कोई लोन लिया गया है और न ही सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता मिली है.

कुमार शर्मा ने बताया कि लीव एनकैशमेंट का पूरा भुगतान किया जा चुका है, जबकि 7वें वेतन आयोग के एरियर का भी पूर्ण भुगतान कर दिया गया है. ग्रेच्युटी का भुगतान भी उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जा रहा है. गंभीर बीमारियों से जूझ रहे सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के भुगतान को भी प्राथमिकता दी जा रही है.

जल्द पेंशन भुगतान करने का प्रयास

कुलगुरु ने कहा कि जैसे ही विश्वविद्यालय के पास पेंशन भुगतान के बराबर वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध होगी, पेंशन की राशि जारी कर दी जाएगी. आगामी त्योहारों को देखते हुए विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली राशि से जल्द पेंशन भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा.

उन्होंने जेएनवीयू की वित्तीय स्थिति पर कहा कि एमबीएम विश्वविद्यालय के गठन के बाद इंजीनियरिंग फैकल्टी अलग होने से जेएनवीयू के करीब 50 करोड़ रुपये के सालाना राजस्व के स्रोत प्रभावित हुए, जबकि जेएनवीयू से सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों की करीब 18 करोड़ रुपये सालाना पेंशन देनदारी विश्वविद्यालय पर बनी हुई है. इससे वित्तीय असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है.

सेवानिवृत्ति कर्मचारियों का धरना स्थगित

कुलगुरु ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. उन्होंने कहा कि यदि राजस्व के पुराने स्रोत और पेंशन की देनदारी के बीच संतुलन स्थापित हो जाए, तो विश्वविद्यालय की वित्तीय समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है. कुलगुरु के आश्वासन के बाद सेवानिवृत्ति कर्मचारियों ने अपना धरना स्थगित कर दिया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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