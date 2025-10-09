जब मारवाड़ के सपूत ने किया इजराइल का सपना पूरा

Who Was Major Dalpat Singh : राजस्थान के पाली में जन्मे मेजर दलपत सिंह जोधपुर स्टेट लांसर्स के नायक थे. अंग्रेजों ने हाइफा पर कब्जा करने के आदेश दिये थे. जिसके बाद राजस्थानी वीरों ने घोड़ो-तलवार और भालों के साथ कूच कर दी. ब्रिटिश भी नहीं जानते थे कि दुश्मनों के पास बंदूक और मशीन गन तक थी.

ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर स्टेट लांसर्स के नायक मेजर दलपत सिंह को वापस आने के आदेश दिये , लेकिन राजस्थान के लाल ने ये कहा कि हमारे यहां वापस लौटने का कोई रिवाज नहीं है. जब रण भूमि में उतरते हैं तो या तो जीतते हैं या वीरगति को प्राप्त होते हैं.

गजरती तोपों और मशीन गनों के आगे रणबाकुरे अपनी छाती रख देते और वीरगति को प्राप्त होते. करीब 900 सैनिक अमर हुए, और परंपरागत युद्ध शैली से हुए इस युद्ध को इन रणबाकुरों ने जीत लिया. हाइफा पर कब्जे के बाद 400 साल पुराना ओटोमैन साम्राज्य खत्म हो गया.

मेजर दलपत सिंह जोधपुर स्टेट लांसर्स के नायक थे. जिनके शौर्य के आगे दुश्मन हलकान हो जाते थे. 23 सिंतबर 1918 को हाइफा की लड़ाई में राजपूताना सेना की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना, दुर्भाग्य ये कि ब्रिटिश सरकार ने इसकी वाहवाही दशकों तक लूटी.

आपको बताते चले कि हाइफा युद्ध में मारवाड़ रियासत के अलावा हैदराबाद और मैसूर से भी सेनाएं गये थी. दलपत सिंह को हाइफा हीरो के नाम से जाना जाता है. अब इजराइल का बच्चा बच्चा राजस्थान के इस वीर के बारे में पढ़ेगा.



