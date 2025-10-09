Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जब मारवाड़ के सपूत ने किया इजराइल का सपना पूरा

Haifa battle : मेजर दलपत सिंह जोधपुर स्टेट लांसर्स के नायक थे. जिनके शौर्य के आगे दुश्मन हलकान हो जाते थे. 23 सिंतबर 1918 को हाइफा की लड़ाई में राजपूताना सेना की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना, दुर्भाग्य ये कि ब्रिटिश सरकार ने इसकी वाहवाही दशकों तक लूटी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 09, 2025, 12:35 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 01:07 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजपूताना शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजपूताना शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था?

क्या आप जानते हैं ? राजस्थान में महिलाएं पैरों में मोटे चांदी के कड़े क्यों पहनते हैं
6 Photos
Rajasthani Culture

क्या आप जानते हैं ? राजस्थान में महिलाएं पैरों में मोटे चांदी के कड़े क्यों पहनते हैं

इस दासी ने किया किशनगढ़ के राजा के दिल पर राज, नाम पड़ा 'मोनालिसा'
7 Photos
Ajmer News

इस दासी ने किया किशनगढ़ के राजा के दिल पर राज, नाम पड़ा 'मोनालिसा'

सर्दियों का स्वागत कीजिए इस बीकानेरी गेहूं खिचड़ी के साथ, नोट कर लें इसकी आसान-सी रेसिपी
7 Photos
rajasthan food

सर्दियों का स्वागत कीजिए इस बीकानेरी गेहूं खिचड़ी के साथ, नोट कर लें इसकी आसान-सी रेसिपी

जब मारवाड़ के सपूत ने किया इजराइल का सपना पूरा

Who Was Major Dalpat Singh : राजस्थान के पाली में जन्मे मेजर दलपत सिंह जोधपुर स्टेट लांसर्स के नायक थे. अंग्रेजों ने हाइफा पर कब्जा करने के आदेश दिये थे. जिसके बाद राजस्थानी वीरों ने घोड़ो-तलवार और भालों के साथ कूच कर दी. ब्रिटिश भी नहीं जानते थे कि दुश्मनों के पास बंदूक और मशीन गन तक थी.

ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर स्टेट लांसर्स के नायक मेजर दलपत सिंह को वापस आने के आदेश दिये , लेकिन राजस्थान के लाल ने ये कहा कि हमारे यहां वापस लौटने का कोई रिवाज नहीं है. जब रण भूमि में उतरते हैं तो या तो जीतते हैं या वीरगति को प्राप्त होते हैं.

गजरती तोपों और मशीन गनों के आगे रणबाकुरे अपनी छाती रख देते और वीरगति को प्राप्त होते. करीब 900 सैनिक अमर हुए, और परंपरागत युद्ध शैली से हुए इस युद्ध को इन रणबाकुरों ने जीत लिया. हाइफा पर कब्जे के बाद 400 साल पुराना ओटोमैन साम्राज्य खत्म हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मेजर दलपत सिंह जोधपुर स्टेट लांसर्स के नायक थे. जिनके शौर्य के आगे दुश्मन हलकान हो जाते थे. 23 सिंतबर 1918 को हाइफा की लड़ाई में राजपूताना सेना की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना, दुर्भाग्य ये कि ब्रिटिश सरकार ने इसकी वाहवाही दशकों तक लूटी.

आपको बताते चले कि हाइफा युद्ध में मारवाड़ रियासत के अलावा हैदराबाद और मैसूर से भी सेनाएं गये थी. दलपत सिंह को हाइफा हीरो के नाम से जाना जाता है. अब इजराइल का बच्चा बच्चा राजस्थान के इस वीर के बारे में पढ़ेगा.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news