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लद्दाख के सोनम वांगचुक की नजरबंदी खत्म, गृह मंत्रालय के आदेश पर जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा

Sonam Wangchuk Release: लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक की नजरबंदी को गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जोधपुर की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByRakesh kumar bhardwaj
Published:Mar 14, 2026, 03:49 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 03:49 PM IST

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लद्दाख के सोनम वांगचुक की नजरबंदी खत्म, गृह मंत्रालय के आदेश पर जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा

Sonam Wangchuk Release: लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक की नजरबंदी को केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है. गृह मंत्रालय के आदेश के बाद उन्हें जोधपुर की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया. करीब छह माह से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद शनिवार को वांगचुक जेल से बाहर आए.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाए रखने तथा सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. मंत्रालय के अनुसार, वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लेह के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था.

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यह कार्रवाई 24 सितंबर 2025 को लेह में उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए की गई थी. केंद्र सरकार ने बताया कि वांगचुक नजरबंदी की अवधि का लगभग आधा समय पूरा कर चुके थे. पिछले कुछ समय से लद्दाख के विभिन्न समुदायों, सामाजिक संगठनों और नेताओं के साथ लगातार बातचीत की जा रही है, ताकि क्षेत्र की जनता की चिंताओं और आकांक्षाओं का समाधान निकाला जा सके.

रिहाई के दौरान वांगचुक पुलिस सुरक्षा के बीच एक टैक्सी कार में सवार होकर जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकले. उनकी पत्नी गीतांजलि भी जोधपुर पहुंचीं और रिहाई की प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहीं. हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वांगचुक जोधपुर से जयपुर जाएंगे या सीधे दिल्ली रवाना होंगे.

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