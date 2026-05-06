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B.R. Chaudhary Death: जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, फिल्म निर्माता बी.आर. चौधरी की मौत

BR Chaudhary Accident: जोधपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग-162 पर झूंठा गांव के पास मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क दुर्घटना में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं व्यवसायी बक्ताराम चौधरी (76 वर्ष) की मौत हो गई. वे आर.बी. चौधरी के नाम से फिल्म जगत में मशहूर थे.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 06, 2026, 01:47 PM|Updated: May 06, 2026, 01:47 PM
B.R. Chaudhary Death: जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, फिल्म निर्माता बी.आर. चौधरी की मौत
Image Credit: B.R. Chaudhary Death

B.R. Chaudhary Death: राष्ट्रीय राजमार्ग-162 पर झूंठा गांव के निकट मंगलवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होने से भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. इस हादसे में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और व्यवसायी बक्ताराम चौधरी (76 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई. उनकी कार में सवार उनके भतीजे एवं कार चालक गौतम सीरवी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायल को अस्पताल पहुंचाया.

मृतक फिल्म निर्माता
बक्ताराम चौधरी दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री में आर.बी. चौधरी के नाम से बेहद लोकप्रिय थे. उन्होंने कई यादगार फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया. उनकी फिल्में न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल करती थीं बल्कि दर्शकों के दिलों में भी जगह बनाती थीं. 76 वर्षीय चौधरी फिल्म निर्माण के साथ-साथ व्यवसाय जगत में भी सक्रिय थे. उनकी अचानक हुई इस मौत से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. परिजनों और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी कमी पूरी नहीं हो सकेगी.

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घायल गौतम सीरवी की हालत
कार चालक गौतम सीरवी, जो बी.आर. चौधरी के भतीजे हैं, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए. उन्हें सबसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया. फिलहाल गौतम सीरवी जोधपुर के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं. परिजनों ने बताया कि उनके पैर में गहरी चोट आई है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार उनकी एमआरआई सहित अन्य जरूरी जांच रिपोर्ट सामान्य आई है, जिससे परिजनों को कुछ राहत मिली है. हालांकि डॉक्टर उनकी स्थिति पर निरंतर नजर रखे हुए हैं और पूरी तरह स्वस्थ होने तक उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा.

हादसे के समय अन्य सवारियों की जानकारी
परिजनों ने बताया कि हादसे के समय कार में और कौन-कौन सवार थे, इसकी सही जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है. गौतम सीरवी हादसे के बाद बेहोश हो गए थे, इसलिए उन्होंने कोई बयान नहीं दिया. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. हादसे की सटीक वजह का पता लगाने के लिए कार के मलबे का निरीक्षण किया जा रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ओवरस्पीड या सड़क पर अचानक कोई बाधा आने के कारण यह दुर्घटना हुई हो सकती है.


राजमार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाएं
एनएच-162 पर पिछले कुछ समय से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है. तेज रफ्तार, लापरवाही और खराब मौसम अक्सर ऐसे हादसों का कारण बनते हैं. स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इस राजमार्ग पर गश्त बढ़ाने और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने की जरूरत है. इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

परिवार के सदस्यों में शोक का माहौल है. बी.आर. चौधरी के निधन से न केवल फिल्म जगत बल्कि व्यवसायिक क्षेत्र में भी उनके सहयोगियों में दुख की लहर है. कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी और गौतम सीरवी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सड़क पर चलते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए. तेज गति से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग करना और थकान की स्थिति में वाहन चलाना जानलेवा साबित हो सकता है.

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About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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