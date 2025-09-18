जोधपुर में राज्य सरकार ने एक नगर निगम पर लगाई मुहर, 160 की जगह होंगे 100 वार्ड

Jodhpur News: राज्य सरकार ने जोधपुर में नगर निगम उत्तर और दक्षिण की बजाय अब एक ही नगर निगम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जोधपुर नगर निगम में अब 160 की बजाय 100 वार्ड होंगे.
Jodhpur News: राज्य सरकार ने जोधपुर में नगर निगम उत्तर और दक्षिण की बजाय अब एक ही नगर निगम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जोधपुर नगर निगम में अब 160 की बजाय 100 वार्ड होंगे. राज्य सरकार ने एक निगम के फैसले पर मुहर लगा दी है. भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के एक और फैसले को पलट दिया.
आगामी चुनाव में जोधपुर में निगम उत्तर और दक्षिण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. जोधपुर दो नगर निगम की बजाय एक पर सरकार की मुहर लगते ही निगम चुनावों का शंखनाद हो गया है. अब जल्द ही महापौर पद के वर्ग लिए जयपुर में लॉटरी निकाले जाने की उम्मीद बंधी है. इसके बाद में वार्डों की लॉटरी निकाली जाएगी.
जोधपुर शहर में 6 साल पूर्व कांग्रेस की तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने निकाय चुनावों के ठीक पहले जोधपुर नगर निगम को दो निगम (उत्तर व दक्षिण) में बांटने के साथ ही परिसीमन करते हुए 65 वार्डों की व्यवस्था खत्म कर प्रत्येक निगम में 80-80 वार्ड किए थे.
जुलाई में दो भागों में बंटे नगर निगम का नए सिरे से परिसीमन कर 100 वार्डों के नए नक्शे व ड्राफ्ट बनाकर कलेक्टर गौरव अग्रवाल के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाया था. परिसीमन का फाइनल ड्राफ्ट जारी नहीं होने से निगम चुनावों को लेकर लोगों व जनप्रतिनिधियों में असमंजस का माहौल नजर आ रहा था.
लूणी विधानसभा के 6 वार्ड बनाए गए हैं. पाल गांव पूर्व को एक वार्ड बनाया गया है. कुड़ी भगतासनी, हाउसिंग बोर्ड के साथ ही इनकी विभिन्न कॉलोनी व क्षेत्र जोड़कर कुल 4 वार्ड बनाए हैं. इसमें संपूर्ण राजस्व ग्राम झालामंड, बासनी बेंदा, खारड़ा रणधीर व उचियारड़ा को शामिल कर एक वार्ड बनाया गया है.
परिसीमन के प्रस्तावित नए ड्राफ्ट में सबसे कम जनसंख्या वाला वार्ड 10 है. इसकी आबादी 4212 ही है. इसमें राजस्व ग्राम पूर्व के क्षेत्र शामिल हैं. जनसंख्या कम होने का प्रमुख कारण पूर्व में जोड़े गए नए राजस्व ग्राम वीर तेजाजी नगर के गठन की अधिसूचना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था.
इसके कारण ही इस वार्ड की आबादी सबसे कम है. सबसे ज्यादा आबादी वाला वार्ड 87 परिसीमन में सबसे कम जनसंख्या का वार्ड 10 है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वार्ड संख्या 87 में है. इस वार्ड की जनसंख्या 13803 है. राम मोहल्ला, इंद्रा कॉलोनी, रामबाग सहित कई मोहल्ले व क्षेत्र इसमें जोड़े गए हैं.
