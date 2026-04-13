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गर्मी को देखते हुए हाईकोर्ट में बदला सुनवाई का समय, अब सुबह 8 बजे से होगी Hearing

Rajasthan High Court Summer Timings 2026: राजस्थान हाईकोर्ट ने भीषण गर्मी को देखते हुए न्यायालयों के कार्य समय में बदलाव कर दिया है. कल यानी 13 अप्रैल 2026 से हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों में ग्रीष्मकालीन समय सारिणी लागू हो जाएगी, जो 28 जून 2026 तक चलेगी. 
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 13, 2026, 06:33 AM IST | Updated:Apr 13, 2026, 06:33 AM IST

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गर्मी को देखते हुए हाईकोर्ट में बदला सुनवाई का समय, अब सुबह 8 बजे से होगी Hearing

Jodhpur News: भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यों के समय में बड़ा बदलाव कर दिया है. कल यानी 13 अप्रैल 2026 से हाईकोर्ट तथा पूरे राज्य की अधीनस्थ अदालतों में नया ग्रीष्मकालीन शेड्यूल लागू हो जाएगा, जो 28 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य तेज धूप और उच्च तापमान के दौरान न्यायिक कार्य सुचारु रूप से चलाना तथा वकीलों, पक्षकारों और स्टाफ की सुविधा सुनिश्चित करना है.


हाईकोर्ट का नया न्यायिक समय
राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर और जयपुर बेंच दोनों) में न्यायिक कार्यवाही अब सुबह 8:00 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:00 बजे तक चलेगी. इस दौरान सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक 30 मिनट का मध्यांतर रहेगा. रजिस्ट्रार (प्रशासन) शिवानी सिंह द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के मौसम में दोपहर की सुनवाई बंद कर सुबह का समय बढ़ाया गया है.


कार्यालय समय में बदलाव
हाईकोर्ट के कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा. इसमें सुबह 10:30 बजे से 10:45 बजे तक 15 मिनट का छोटा विश्राम निर्धारित किया गया है. इससे स्टाफ को भी गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी और सुबह जल्दी काम निपटाने में मदद मिलेगी.

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अधीनस्थ अदालतों का नया शेड्यूल
प्रदेश की सभी जिला अदालतों, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई का समय सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा. यहां मध्यांतर सुबह 10:00 बजे से 10:15 बजे तक मात्र 15 मिनट का होगा. कार्यालय समय हाईकोर्ट की तरह ही सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित है.


पीठासीन अधिकारियों के लिए विशेष व्यवस्था
अदालत के पीठासीन अधिकारी (जज) सुबह 7:30 बजे से 8:00 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से 1:00 बजे तक अपने चैंबर में काम करेंगे. इससे उन्हें सुनवाई से पहले और बाद में जरूरी तैयारी और फाइलों का निपटारा करने में आसानी होगी.

क्यों बदला गया समय?
राजस्थान में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से ही तापमान 35-40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगा है. दोपहर में लू चलने और अत्यधिक गर्मी के कारण अदालत परिसर में रहना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सुबह जल्दी सुनवाई शुरू करके दोपहर से पहले काम खत्म करने की व्यवस्था की गई है. यह परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और हर साल गर्मी शुरू होते ही लागू कर दी जाती है.


वकीलों और पक्षकारों के लिए सलाह
नई समय सारिणी के कारण वकीलों और मुवक्किलों को अब सुबह जल्दी अदालत पहुंचना होगा. कई वकीलों ने इस बदलाव का स्वागत किया है क्योंकि दोपहर की तेज गर्मी में बहस करना थकान भरा होता है. हालांकि कुछ को सुबह की तैयारी में दिक्कत हो सकती है. पक्षकारों से अपील है कि वे अपनी तारीखों का ध्यान रखें और समय पर अदालत पहुंचें ताकि कोई परेशानी न हो.


ग्रीष्मावकाश की याद
बता दें कि ग्रीष्मकालीन समय सारिणी 28 जून 2026 तक चलेगी, जिसके बाद 1 जून 2026 से 28 जून 2026 तक हाईकोर्ट का ग्रीष्मावकाश (Summer Vacation) शुरू हो जाएगा. इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच लगाई जाएगी.


यह बदलाव भीषण गर्मी के तांडव के बीच न्यायिक प्रक्रिया को बिना रुके चलाने का प्रयास है. राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी जिलों के जिला जजों को भी इस अधिसूचना का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.नागरिकों और कानूनी पेशेवरों से अनुरोध है कि वे राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित जिला अदालत की सूचना पट्टिका पर नवीनतम अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहें.

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