/जोजरी से लूनी तक प्रदूषण पर नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, SIT जांच के निर्देश

Jodhpur News: पश्चिम राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूनी नदी तंत्र में लंबे समय से जारी प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि यह मामला केवल नदियों के प्रदूषण तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के स्वास्थ्य, कृषि, भूजल स्रोतों और पूरे पर्यावरणीय संतुलन से जुड़ा हुआ है. इसी को देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं.

औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज से बिगड़ी स्थिति

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जोजरी-बांडी-लूनी नदी प्रणाली वर्षों से औद्योगिक अपशिष्ट और बिना उपचारित सीवेज के कारण प्रभावित हो रही है. मामले की निगरानी के लिए गठित हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं.

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रिपोर्ट के अनुसार नदी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्रदूषित स्लज (कीचड़) जमा है. इससे न केवल नदियों का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है, बल्कि आसपास के पर्यावरण को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा है.

मानसून से पहले जताई बड़ी चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से मानसून को लेकर चिंता व्यक्त की है. अदालत का कहना है कि यदि बारिश से पहले नदी क्षेत्रों में जमा जहरीले स्लज को नहीं हटाया गया तो यह बहकर कृषि भूमि, चारागाहों, भूजल स्रोतों और अन्य जलाशयों तक पहुंच सकता है. कोर्ट ने माना कि ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय संकट और गंभीर हो सकता है तथा ग्रामीण आबादी और किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

जांच में सामने आई अवैध भूमिगत पाइपलाइन

सुनवाई के दौरान समिति ने एक महत्वपूर्ण खुलासा भी किया. जांच में सांगरिया रीको क्षेत्र के पास करीब चार किलोमीटर लंबी एक छिपी हुई भूमिगत पाइपलाइन का पता चला. आरोप है कि इस पाइपलाइन के जरिए औद्योगिक अपशिष्ट सीधे नदी तंत्र में छोड़ा जा रहा था.

समिति की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि संबंधित विभागों और एजेंसियों को इस नेटवर्क की जानकारी होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे पर्यावरणीय निगरानी व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया.

एसआईटी जांच के आदेश

अदालत ने कहा कि यदि इतनी बड़ी अवैध व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही और नियामक संस्थाएं इसे पकड़ नहीं सकीं, तो यह प्रशासनिक अक्षमता का मामला है. वहीं यदि जानकारी होने के बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया, तो यह जनता के विश्वास के साथ धोखा माना जाएगा.

मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है. यह दल जोधपुर, पाली और बालोतरा जिलों में अवैध डिस्चार्ज नेटवर्क, उद्योगों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगा.

प्रदूषण फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

कोर्ट ने राज्य सरकार को युद्धस्तर पर स्लज हटाने, उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने और पूरे नदी बेसिन का विस्तृत सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही समिति को उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा गया है जहां प्रदूषण, जलभराव या बाढ़ का खतरा अधिक है.

इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं. संबंधित सीईटीपी से जुड़े उद्योगों को फिलहाल बंद रखने और अदालत की अनुमति के बिना दोबारा संचालन नहीं करने का आदेश दिया गया है.

नदियों के संरक्षण पर कोर्ट का संदेश

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन, कृषि, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर हैं. अदालत ने कहा कि इनके संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार, उद्योगों और समाज सभी की है तथा पर्यावरण सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए.