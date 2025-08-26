ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर में आसमान से गिरी सफेद डिवाइस, एंटीना देख मचा हड़कंप

Jaisalmer News: जैसलमेर के सनावड़ा गांव के पास राजूराम की ढाणी में सोमवार देर शाम एक खेत में अचानक आसमान से गिरी एक संदिग्ध सफेद रंग की गुब्बारानुमा वस्तु मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. इस वस्तु पर एक एंटीना जैसी संरचना देखकर स्थानीय निवासी पदमसिंह ने तत्काल सांकड़ा पुलिस थाने को सूचना दी. सूचना मिलते ही सांकड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में ले लिया.

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया कि यह गुब्बारा संभवतः कृषि विज्ञान केंद्र का हो सकता है, जो मौसम सर्वेक्षण के लिए उपयोग में लाया गया होगा. इस वस्तु के साथ एक एंटीना जैसी संरचना भी पाई गई, जिसे पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया है. हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर (2025) के बाद इस तरह की वस्तु के अचानक मिलने से ग्रामीणों में डर और आशंका फैल गई थी.

कई ग्रामीणों को शक था कि यह वस्तु दुश्मन देश या सैन्य गतिविधियों से संबंधित हो सकती है. हालांकि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और स्थिति को स्पष्ट करने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. पुलिस ने वस्तु को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है, ताकि इसके उद्देश्य और उत्पत्ति की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके.

इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में संदिग्ध वस्तुओं को लेकर सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित किया है. ग्रामीणों ने पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की, जिससे क्षेत्र में शांति बहाल हो सकी. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की गहन जांच में जुटी हैं.

