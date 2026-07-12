/जोधपुर में डंपर से टकराई तेज रफ्तार स्विफ्ट कार, NH-125 पर भीषण हादसे में दो युवक गंभीर घायल

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Jodhpur News: जोधपुर जिले के बालेसर कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-125) पर देर रात एक सड़क हादसा हो गया. हादसे में तेज गति और लापरवाही से चल रही एक स्विफ्ट कार ने पीछे से डंपर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार दो युवक घायल हो गए.
हादसे में कार चालक मुकेश सोनी पुत्र रामचंद्र सोनी तथा उसके साथ मौजूद खेमाराम जाट निवासी देचू घायल हो गए. दुर्घटना की सूचना मिलते ही बालेसर पुलिस के एएसआई भागीरथराम और श्रवणराम मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत बालेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया.
पूरे मामले की जांच में जुटी हुई पुलिस
सीएचसी में चिकित्सकों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया. उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दोनों को जोधपुर रेफर कर दिया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी.
फिलहाल हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. दुर्घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि डंपर को भी नुकसान पहुंचा. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
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