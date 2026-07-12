Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /जोधपुर में डंपर से टकराई तेज रफ्तार स्विफ्ट कार, NH-125 पर भीषण हादसे में दो युवक गंभीर घायल

जोधपुर में डंपर से टकराई तेज रफ्तार स्विफ्ट कार, NH-125 पर भीषण हादसे में दो युवक गंभीर घायल

Jodhpur News: जोधपुर के बालेसर में NH-125 पर देर रात तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने पीछे से डंपर को टक्कर मार दी. हादसे में चालक मुकेश सोनी और खेमाराम जाट घायल हुए. दोनों को बालेसर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 12, 2026, 07:14 AM|Updated: Jul 12, 2026, 07:14 AM
जोधपुर में डंपर से टकराई तेज रफ्तार स्विफ्ट कार, NH-125 पर भीषण हादसे में दो युवक गंभीर घायल
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क


Jodhpur News: जोधपुर जिले के बालेसर कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-125) पर देर रात एक सड़क हादसा हो गया. हादसे में तेज गति और लापरवाही से चल रही एक स्विफ्ट कार ने पीछे से डंपर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार दो युवक घायल हो गए.

हादसे में कार चालक मुकेश सोनी पुत्र रामचंद्र सोनी तथा उसके साथ मौजूद खेमाराम जाट निवासी देचू घायल हो गए. दुर्घटना की सूचना मिलते ही बालेसर पुलिस के एएसआई भागीरथराम और श्रवणराम मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत बालेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

पूरे मामले की जांच में जुटी हुई पुलिस

सीएचसी में चिकित्सकों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया. उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दोनों को जोधपुर रेफर कर दिया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी.

फिलहाल हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. दुर्घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि डंपर को भी नुकसान पहुंचा. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

खबर अपडेट की जा रही है...

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

हीरापुरा हादसों के बाद बड़ा खुलासा, हाईवे के 75 मीटर दायरे में निर्माण बने मौत की वजह! NHAI और JDA करेंगे कार्रवाई

जयपुर-अजमेर रोड पर 24 घंटे में दूसरा बड़ा हादसा, ट्रेलर ने सिर-चेहरे को कुचला, तड़प-तड़पकर युवती की दर्दनाक मौत

महाकाल दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार, 1 की मौत, कई घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में आया MLA शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम, मचा हड़कंप

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

Nagaur News: खेत से थाने तक घसीटा गया बुजुर्ग किसान, पुलिस पर गंभीर आरोप

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

CM भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 1268 करोड़ की नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली फोरलेन का शिलान्यास

अलवर में मचा कोहराम! कठूमर सड़क हादसे में नाना-नवासे की मौत, रैणी में 7 साल के मासूम की हत्या

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, जानें अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार

राजस्थान में सरकारी रिकॉर्ड से क्यों हटेगा 'दलित' शब्द ! अब क्या होगा इस्तेमाल ?

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

बेटी की मौत पर न्याय मांग रहे परिवार का BJP प्रदेश कार्यालय पर धरना, मदन राठौड़ ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ट्रस्ट भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

नीरज शर्मा हत्या कांड मामले में नया मोड़, भाई बोला-महीनों छिपाकर रखा पिता, फिर...

बीकानेर में साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़, रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 2 आरोपी गिरफ्तार

Video: उदयपुर में पेट्रोल संकट की अफवाह, पंपों पर जुटी तगड़ी भीड़

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग होगी और तेज, जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल, नई वेबसाइट में होंगे कई स्मार्ट फीचर्स

Udaipur Accident: सुखेर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉले में घुसी कार, 5 युवकों की मौत

Ajmer news: दो महिलाओं के संपत्ति हड़पने के चलते रचा अपहरण का खेल, कोर्ट ने दी रिमांड

प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा बदलाव, 11 इंस्पेक्टर और 15 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

TAGS:
jodhpur accident

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जोधपुर में डंपर से टकराई तेज रफ्तार स्विफ्ट कार, NH-125 पर भीषण हादसे में दो युवक गंभीर घायल
jodhpur accident
2
Sikar News
3
RPSC
4
Dungarpur news
5
rajasthan weather update