/14 पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार कर रहा था हिंदू मंदिर की पूजा, बागोरिया माताजी के पुजारी जमालुद्दीन खान का निधन

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनुपम मिसाल पेश करने वाले बागोरिया माता मंदिर के पुजारी जमालुद्दीन खान (जमाल खानजी) का निधन हो गया है. उनकी मृत्यु से न केवल भोपालगढ़ क्षेत्र बल्कि पूरे जोधपुर संभाग में शोक की लहर दौड़ गई है.



भोपालगढ़ क्षेत्र में स्थित बागोरिया माता मंदिर सदियों से हिन्दू-मुस्लिम एकता का जीवंत प्रतीक रहा है. इस प्राचीन मंदिर में पिछले करीब 14 पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार पुजारी (भोपाजी) के रूप में माता की सेवा कर रहा है. जमालुद्दीन खान इसी पवित्र परंपरा के वाहक थे. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माता की सेवा में समर्पित कर दी थी.

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अनोखी परंपरा का इतिहास

लोककथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, सदियों पहले सिंध प्रांत (वर्तमान पाकिस्तान) से जमाल खानजी के पूर्वज ऊंटों का काफिला लेकर राजस्थान की ओर आ रहे थे. रास्ते में उनके कई ऊंट बीमार हो गए. जब वे बागोरिया माता के स्थान पर रुके और माता से आशीर्वाद मांगा, तो चमत्कारिक रूप से सभी ऊंट स्वस्थ हो गए. इस घटना के बाद उनके पूर्वजों ने माता के प्रति अटूट आस्था जताई और मंदिर की सेवा करने का संकल्प लिया. तब से लेकर आज तक इस मुस्लिम परिवार की 14 पीढ़ियां निरंतर माता की पूजा-अर्चना करती आ रही हैं.



पूजा-अर्चना और धार्मिक समन्वय

जमालुद्दीन खान पूरे समर्पण के साथ हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार माता का श्रृंगार, आरती, भोग और अन्य अनुष्ठान करते थे. वे माता के मंदिर में पूजा की सभी परंपराओं का पालन करते थे, वहीं खुद इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे. यह अनोखा समन्वय सदियों से चला आ रहा है और क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बना हुआ है.



जन आस्था का केंद्र

बागोरिया माता मंदिर केवल हिन्दू श्रद्धालुओं का ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी आस्था का केंद्र रहा है. यहां दूर-दूर से हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मन्नतें मानने और दर्शन करने आते हैं. मंदिर में कभी भी किसी प्रकार का सांप्रदायिक भेदभाव नहीं देखा गया. माता की जयकार दोनों समुदाय के लोग मिलकर लगाते थे, जो क्षेत्र की सामाजिक एकता को मजबूत बनाता था.



जमालुद्दीन खान की मृत्यु के बाद स्थानीय लोगों में गहरा शोक व्याप्त है. कई सामाजिक संगठनों, राजनीतिक नेताओं और धार्मिक व्यक्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्हें हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक और सांप्रदायिक सद्भाव का सच्चा सिपाही बताया जा रहा है.



उनके परिवार ने परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है. अब उनके बेटे या अन्य वारिस इस पवित्र जिम्मेदारी को संभालेंगे. बागोरिया माता मंदिर आज भी साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल बना हुआ है, जिसकी नींव सदियों पहले जमाल खानजी के पूर्वजों ने रखी थी.

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