/Jodhpur Accident: जोधपुर में भयंकर सड़क हादसे से मचा कोहराम, एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Jodhpur Road Accident: भोपालगढ़ झालामलिया गांव में मंगलवार को जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसने पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया. एक ही परिवार के तीन सदस्य बाबूराम, उनकी पत्नी बेबी और मात्र कुछ साल का मासूम बेटा विवान एक साथ इस दुनिया से चले गए. उनके साथ काम करने वाले उत्तर प्रदेश निवासी वीरेंद्र की भी जान चली गई. चारों की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, हर कोई स्तब्ध रह गया. कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले. पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया.



बाबूराम परिवार के साथ बाड़मेर स्थानांतरण के लिए जा रहे थे. अपनी पुरानी गृहस्थी का सामान ट्रॉली में लादकर वे नई जगह बसने की खुशी मनाते हुए निकले थे. लेकिन रास्ते में एक भयानक सड़क हादसा हो गया. जिस परिवार में हँसी-खुशी का माहौल होना चाहिए था, वहां अचानक मौत की सन्नाटा छा गई.



बाबूराम गांव में बेहद मिलनसार और मददगार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे. उनकी पत्नी बेबी घर संभालती थीं और छोटा सा विवान पूरे परिवार की जान था. ग्रामीण बताते हैं कि विवान अभी स्कूल जाने की उम्र भी नहीं पहुंचा था. उसके खिलखिलाते चेहरे और मासूम मुस्कान को याद करके हर कोई फूट-फूट कर रो रहा है. गांव में अब हर तरफ सिर्फ सिसकियां और रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं. महिलाएं आँसू पोछते हुए कह रही हैं “एक परिवार के तीनों चिराग एक साथ बुझ गए. अब इस घर में कौन रोशनी करेगा?” बुजुर्ग चुपचाप सिर झुकाए बैठे हैं. बच्चे भी इस भारी माहौल को समझ नहीं पा रहे हैं.



तीनों शव बुधवार को गांव पहुंचने वाले हैं. ग्रामीणों ने एक साथ अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है. पूर्व सरपंच प्रतिनिधि और अन्य सम्मानित लोग घटनास्थल पर पहुंचकर अंतिम यात्रा की व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं. पूरा गांव इस दर्द को साझा कर रहा है. कई लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा इस गांव ने पहले कभी नहीं देखा.

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