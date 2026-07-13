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जोधपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, जबरदस्त टक्कर से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे, 5 की मौत

Balotra Road Accident: बालोतरा जिले के कुड़ी के पास जोधपुर नेशनल हाईवे पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो 5 लोगों की मौत हो गई. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश और हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 13, 2026, 08:46 AM|Updated: Jul 13, 2026, 08:46 AM
जोधपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, जबरदस्त टक्कर से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे, 5 की मौत
Image Credit: Balotra Road AccidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Balotra Road Accident: राजस्थान के बालोतरा जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कुड़ी के समीप जोधपुर नेशनल हाईवे पर एक स्कॉर्पियो की अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.


टक्कर के बाद पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई स्कॉर्पियो

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात स्कॉर्पियो जोधपुर नेशनल हाईवे से गुजर रही थी. इसी दौरान कुड़ी के पास उसकी एक अज्ञात वाहन से भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वाहन के कई हिस्से टूटकर अलग हो गए और स्कॉर्पियो में सवार लोग अंदर फंस गए.


हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग और हाईवे से गुजर रहे वाहन चालक मौके पर पहुंचे. दुर्घटनाग्रस्त वाहन की हालत देखकर लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. इसके साथ ही पुलिस और एंबुलेंस को हादसे की सूचना दी गई.


स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत और बचाव कार्य

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायलों और मृतकों को दुर्घटनाग्रस्त वाहन से बाहर निकाला. हादसे की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भी लोगों की भीड़ जमा हो गई. मृतकों और घायलों के परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दी गई. घटना के बाद मृतकों के परिवारों में शोक का माहौल है.


रेवंत, स्वरूप गोदारा और भरत गोदारा की मौत

पुलिस के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले तीन लोगों की पहचान हो गई है. मृतकों की पहचान रेवंत, जो मरुधर ऑफसेट से जुड़े बताए गए हैं, स्वरूप गोदारा निवासी कानोड़ और भरत गोदारा निवासी कानोड़ के रूप में हुई है.


तीनों की हादसे में मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने की कार्रवाई की जाएगी.


अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस


फिलहाल पुलिस ने सड़क हादसे को लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जिस अज्ञात वाहन से स्कॉर्पियो की टक्कर हुई, उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस हाईवे और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य संभावित सुरागों के आधार पर वाहन का पता लगाने का प्रयास कर सकती है.


इसके साथ ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसा तेज रफ्तार, वाहन की टक्कर या किसी अन्य वजह से हुआ. कुड़ी के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर सड़क सुरक्षा और सावधानी को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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