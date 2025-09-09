खत्म होते खेजड़ी को बचाने के लिए सोलर कंपनियों के खिलाफ विश्नोइयों का हल्ला बोल

Jodhpur News : पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने की आड़ में बड़ी संख्या में खेजड़ी वृक्षों की कटाई हो रही है. इस पर अब बिश्नोई समाज खुलकर विरोध पर उतर आया है. जोधपुर के ओसियां क्षेत्र में लगातार हो रही कटाई के खिलाफ बिश्नोई टाइगर फोर्स ने मोर्चा खोल दिया है.

फोर्स पदाधिकारियों का कहना है कि स्थानीय नेताओं की कई कंपनियों में हिस्सेदारी है, जिसके चलते सोलर कंपनियों को संरक्षण मिल रहा है. इसी संरक्षण में कंपनियां नियमों की अनदेखी करते हुए खेजड़ी पेड़ों का बड़े पैमाने पर विनाश कर रही हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि खेजड़ी उनके जीवन और संस्कृति से गहराई से जुड़ी है. भवाद, विनायकपुर और खारी गांव के लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि सोलर कंपनियों की मनमानी पर तुरंत रोक लगाई जाए.

बिश्नोई टाइगर फोर्स पदाधिकारियों ने कहा कि “हमारे लिए खेजड़ी पूजनीय है. हमारे पूर्वजों ने इसकी रक्षा के लिए बलिदान दिया है. लेकिन आज कंपनियां सोलर प्लांट लगाने की आड़ में बड़े पैमाने पर खेजड़ी काट रही हैं. नियमों में स्पष्ट है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, उतने ही नए पेड़ लगाने होंगे, मगर इसकी पालना नहीं हो रही है।”

उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी मुलाकात कर इस समस्या से अवगत कराया गया था. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि सरकार को पूरी जानकारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. अब समाज ने फिर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बिश्नोई समाज बड़ा आंदोलन करेगा.



खेजड़ी को “रेगिस्तान का कल्पवृक्ष” कहा जाता है. यह मिट्टी की नमी बनाए रखता है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराता है और सांगरी जैसे पोषक आहार देता है। यही कारण है कि बिश्नोई समाज इसके संरक्षण को जीवन का अहम हिस्सा मानता है.

