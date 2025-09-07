Zee Rajasthan
बीकानेर में तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को रौंदा, एक बच्चे की दर्दनाक मौत

बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में NH-11 पर दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचला, 5 घायल, एक बच्चे की मौत. पुलिस ने कार जब्त की, जांच शुरू.

Published: Sep 07, 2025, 12:00 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 12:00 PM IST

बीकानेर में तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को रौंदा, एक बच्चे की दर्दनाक मौत

Bikaner Road Accident: बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर जोधासर बस स्टैंड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया. रविवार (7 सितंबर 2025) को एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को तत्काल पीबीएम ट्रॉमा सेंटर, बीकानेर रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई. मृतक बच्चे सहित सभी घायल मजदूर हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही सेरूणा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार कार को जब्त कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है.

स्थानीय लोगों और मजदूरों के परिजनों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, और वे सड़क सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. यह हादसा सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों के खतरे को फिर से उजागर करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मजदूर और आम लोग सड़क किनारे काम करते हैं.

पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी तलाश कर रही है. इस घटना ने श्रीडूंगरगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर फैला दी है, और प्रशासन पर सड़क सुरक्षा को लेकर तत्काल कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

