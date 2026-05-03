/हादसे के बाद मदद को चीखता-चिल्लाता रहा ड्राइवर, इंसानियत का कत्ल कर... 'कोल्ड ड्रिंक्स' लूटते रहे लोग

Jodhpur Accident: जोधपुर-पाली रोड पर एक सड़क दुर्घटना के बाद इंसानियत का घोर अभाव देखने को मिला. लोगों ने घायल ड्राइवर की मदद करने की बजाय पिकअप वैन में लदी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें लूटना शुरू कर दिया. यह घटना विवेक विहार थाना क्षेत्र में डी-मार्ट और जीत कॉलेज के पास शनिवार रात करीब 10 बजे हुई.



भयानक टक्कर, पिकअप डिवाइडर पर चढ़ी

जानकारी के अनुसार, डी-मार्ट के पास स्थित एक गोदाम से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें भरकर एक पिकअप वैन पाली की ओर जा रही थी. जीत कॉलेज के समीप पहुंचते ही पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और उस पर चढ़कर रुक गई. टक्कर मारने वाला ट्रक भी सड़क से नीचे उतरकर रुक गया.

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चालक की पुकार अनसुनी, लोग लूट में जुटे

हादसे के तुरंत बाद सड़क पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें बिखर गईं. इस मौके का फायदा उठाते हुए आसपास खड़े लोग और गुजर रहे राहगीर लूटपाट पर उतर आए. पिकअप का चालक चीख-चीखकर लोगों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं था. लोगों की भीड़ ने चारों तरफ से बोतलें उठानी शुरू कर दीं. जिसको जितनी बोतलें मिल सकीं, वह लेकर फरार हो गया. चालक बेबस खड़ा रह गया और बार-बार हाथ जोड़कर लोगों से अपील करता रहा, लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा. कुछ ही मिनटों में पिकअप में लदी बड़ी संख्या में बोतलें लुट चुकी थीं.



पुलिस पहुंची तो थमी लूट

सड़क पर मचे हंगामे और लूटपाट की सूचना मिलते ही विवेक विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस वाहन और जवान देखते ही लूटने वाले लोग भाग खड़े हुए. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, यातायात को सुचारू करवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार, हादसे में पिकअप चालक को मामूली चोटें आई हैं. ट्रक ड्राइवर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

समाज के लिए सबक

यह घटना जोधपुर के लिए बेहद शर्मनाक है. एक सड़क दुर्घटना के समय जब पीड़ित की मदद की जरूरत होती है, वहां लोगों का लूटपाट में जुट जाना इंसानियत की गिरावट को दिखाता है. स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी स्थितियों में मानवीय संवेदना बनाए रखें और पीड़ित की मदद करें.