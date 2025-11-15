जोधपुर-नागौर रोड पर ऐसा हादसा कि मच गई चीख पुकार, खाई में जा गिरी तेज रफ़्तार कार, 3 की मौत कई घायल

Zee Rajasthan
जोधपुर-नागौर रोड पर ऐसा हादसा कि मच गई चीख पुकार, खाई में जा गिरी तेज रफ़्तार कार, 3 की मौत कई घायल

Jodhpur Accident: राजस्थान के जोधपुर-नागौर मार्ग पर बिलाड़ा थाना क्षेत्र के भाकरावास के पास शुक्रवार रात एक भयावह सड़क दुर्घटना में सरगारा समाज के तीन सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 15, 2025, 10:41 AM IST | Updated: Nov 15, 2025, 10:41 AM IST



Jodhpur Accident: राजस्थान के जोधपुर-नागौर मार्ग पर बिलाड़ा थाना क्षेत्र के भाकरावास के पास शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों को शोक में डुबो दिया. भाकरावास से बिलाड़ा की ओर लौट रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सरगारा समाज के तीन सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. दो घायलों को गंभीर हालत में जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें तेज गति और ओवरलोडिंग प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं.

गहरी खाई में गिरी कार, 11 सवार थे वाहन में

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात के अंधेरे में कार में कुल 11 लोग सवार थे, जो भाकरावास से किसी सामाजिक या पारिवारिक आयोजन से लौट रहे थे. सड़क किनारे गहरी खाई में कार के पलटते ही चीख-पुकार मच गई. स्थानीय राहगीरों ने तुरंत हादसे की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी. घायलों को बाहर निकालने में ग्रामीणों ने मदद की. बिलाड़ा थाना प्रभारी रामेश्वर लाल मीणा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मृतकों और घायलों की पहचान

मृतकों की पहचान भाकरावास निवासी रामेश्वर (45 वर्ष), कैलाश (38 वर्ष) और छोटू राम (32 वर्ष) के रूप में हुई है. सभी सरगारा समाज से जुड़े थे. घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनका इलाज बिलाड़ा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है. शेष छह घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है. जोधपुर रेफर किए गए दो घायलों में से एक की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, जिस पर डॉक्टर नजर रखे हुए हैं.

तेज गति और ओवरलोडिंग से हुआ हादसा

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने तेज गति, अंधेरा और ओवरलोडिंग को हादसे का मुख्य कारण माना है. थाना टीम ने मामला दर्ज कर चालक की भूमिका की पड़ताल शुरू कर दी है. विस्तृत जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी. प्रभारी मीणा ने कहा, "ड्राइवर का वाहन पर नियंत्रण खोना ही हादसे की जड़ लग रहा है."

अतिरिक्त डॉक्टर तैनात, शोक में डूबा इलाका

स्थानीय प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए सभी इंतजाम किए हैं. बिलाड़ा अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है, जबकि जोधपुर रेफर मरीजों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. हादसे के बाद भाकरावास गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है.

