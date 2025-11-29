Zee Rajasthan
ये हैं राजस्थान के 5 सबसे सस्ते मार्केट, जहां मिलता है दिल्ली के सदर बाजार से भी सस्ता सामान!

Cheapest Markets in Rajasthan: राजस्थान घूमने वालों के लिए पांच किफायती बाजार जयपुर का जौहरी और बापू बाजार, जोधपुर का घंटाघर बाजार, उदयपुर का बड़ा बाजार और जैसलमेर का सदर बाजार जहां पारंपरिक गहनों से लेकर कपड़ों, मसालों और हस्तशिल्प तक सबकुछ सस्ते दामों में मिलता है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Nov 29, 2025, 05:11 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 05:11 PM IST

ये हैं राजस्थान के 5 सबसे सस्ते मार्केट, जहां मिलता है दिल्ली के सदर बाजार से भी सस्ता सामान!

Best Markets Of Rajasthan: अक्सर लोग जब राजस्थान घूमने का प्लान बनाते हैं तो उन्हें कई जरूरी बातों की जानकारी नहीं होती. जैसे कि जिस शहर जा रहे हैं, वहां कौन-सा बाजार सस्ता है… किस जगह पर अच्छा खाना मिलता है… इसलिए आज हम आपको राजस्थान के 5 ऐसे किफायती बाजारों के बारे में बता रहे हैं, जहां आप अपनी ट्रिप के दौरान आराम से खरीदारी कर सकते हैं.

जयपुर का जौहरी बाजार
जौहरी बाजार जयपुर शहर में स्थित है. यहां सोने-चांदी के साथ-साथ कीमती पत्थरों से बने खूबसूरत गहने मिलते हैं. महिलाओं के लिए यह बाजार खास माना जाता है. कुंदन काम और पारंपरिक मीनाकारी ज्वेलरी के लिए जौहरी बाजार की अलग पहचान है. इसके अलावा यहां साड़ियां और लहंगे भी अच्छे दामों में खरीदे जा सकते हैं.

जयपुर का बापू बाजार
बापू बाजार भी राजधानी के प्रमुख और किफायती बाजारों में शामिल है. अगर आप राजस्थान की पारंपरिक चीजें लेना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए सही है. यहां से रंग-बिरंगी मोजड़ियां, साड़ियां, राजस्थानी लहंगे, ज्वेलरी और कई अन्य सामान खरीदे जा सकते हैं. यह बाजार भी महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. अगर आप राजस्थान की संस्कृति में घुलना-मिलना चाहते हैं तो यह बाजार आपके लिए एकदम सही है. यहां लाख की चूड़ियों का अच्छा-खासा होलसेल मार्केट भी मौजूद है.

जोधपुर का घंटाघर बाजार
घंटाघर बाजार जोधपुर का जाना-पहचाना बाजार है, जहां तरह-तरह के मसाले मिल जाते हैं. इस बाजार की पहचान इतनी दूर-दूर तक है कि यहां विदेशों से भी लोग मसाले खरीदने पहुंचते हैं. बाजार में मसालों की खुशबू आपको अंदर दाखिल होते ही महसूस होने लगती है. यहां से कपड़े, आर्टवर्क और प्राचीन वस्तुएं भी खरीदी जा सकती हैं. कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जहां आपको भाव-ताव करना पड़ सकता है.

उदयपुर का बड़ा बाजार
उदयपुर का बड़ा बाजार हमेशा लोगों से भरा रहता है. इस बाजार में छोटी-बड़ी लगभग हर तरह की दुकानें देखने को मिल जाती हैं. यहां से आप बांधनी कपड़े, ज्वेलरी, चोली-लहंगा, साड़ियां, जूते, प्राचीन कलाकृतियां, रंगीन फैब्रिक और चमड़े के सामान खरीद सकते हैं.

जैसलमेर का सदर बाजार
जैसलमेर का सदर बाजार भी सैलानियों की खास पसंद है. यहां कई चीजें थोक दरों में मिल जाती हैं. बाजार में गहने, शॉल, लकड़ी से बनी वस्तुएं और तरह-तरह के स्मृति चिन्ह आसानी से खरीदे जा सकते हैं.

