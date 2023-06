Video: जंगल के राजा को छोटी सी बत्तख ने बना दिया 'अनारकली', घंटों नाचता रहा खूंखार टाइगर

Duck-Tiger Funny Video: यह बात तो आप जानते ही हैं कि जो ताकतवर होता है, उसे ज्यादा भाव मिलता है. कुछ ऐसा ही नियम कानून जंगलों में हमेशा से लागू होता रहा है. यहां पर जानवरों को उनकी ताकत के हिसाब से परखा जाता है और उसी तरह की उपाधि दी जाती है. जब भी शेर या बाघ का नाम आता है तो उन्हें जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि यह खूंखार होने के साथ-साथ बहुत ताकतवर होते हैं और अपने शिकार को मिनटों में खात्मा कर देते हैं

लेकिन यह बात भी आपने सुनी होगी कि कई बार छोटी सी चींटी भी भारी-भरकम हाथी की नाक में दम कर देती है. ऐसे में कई बार खरगोश, बंदर समेत कई जीवों के फनी कारनामे सामने आते हैं, जिन्हें देखने सुनने के बाद आपको एहसास होता है कि कभी भी किसी छोटे जीव को हल्के में नहीं लेना चाहिए. कुछ ऐसा ही वीडियो आज का है, जिसमें एक बत्तख ने जंगल के राजा और खूंखार टाइगर को ऐसा बेवकूफ बनाया कि बेचारा घंटों तालाब में नाचता ही रह गया. ऐसा लगा कि मानो बत्तख खुद अकबर बन गई हो और टाइगर को अनारकली बना दिया हो.

यह भी पढ़ें- 93 साल की दादी ने किया 'बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी' गाने पर डांस, सपना चौधरी भी फेल

शैतान बत्तख ने घंटों टाइगर को अपने इशारे पर नाच नचा दिया. जी हां, इंटरनेट पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटे से तालाब का सीन दिखाया गया है, जिसमें एक छोटी सी बत्तख पानी में तैर रही होती है तभी वहां पर खूंखार टाइगर आ जाता है. टाइगर बत्तख को अपना शिकार बनाना चाहता है लेकिन खतरा भांपते ही बत्तख चौंकन्नी हो जाती है. इसके बाद तो वह जो मजेदार तरीके से टाइगर की आंखों में धूल झोंकती है, वह नजारा वाकई देखने वाला है.

यह भी पढ़ें- बारिश में कैमरे के सामने नहाती नजर आई सोफिया अंसारी, फोटोज ने इंटरनेट पर लगा दी आग

बत्तख ने खेला छुपन-छुपाई का खेल

यह सीन देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि बत्तख ने अपनी जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है और उसने अपने दिमाग का सारा इस्तेमाल कर लिया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से टाइगर पानी मैं इधर उधर टहल रहा है और बत्तख को शिकार करने के लिए ढूंढ रहा है लेकिन वह यह भूल जाता है कि पानी तो बत्तख का घर होता है. ऐसे में बत्तख बार-बार पानी में डुबकी लगाती है और जैसे ही टाइगर शिकार करने चलता है, उसे चकमा दे देती है. ऐसा लगता है कि मानो उसके साथ छुपन-छुपाई खेल रही हो.

Ducks do not just love water, ducks need water. They need it to keep their eyes, bills, feet and feathers in good condition.

Yet, this specific one seems too attached to this pond

[video: https://t.co/CP4bu5LNwu]pic.twitter.com/NC5Un7dHvP

— Massimo (@Rainmaker1973) June 24, 2023