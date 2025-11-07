जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बन रही दो मल्टीलेवल पार्किंग, एक साथ खड़ी होंगी गाड़ियां

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 474 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे इस पुनर्विकास प्रोजेक्ट में यातायात और पार्किंग व्यवस्था को लेकर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है.

स्टेशन के दोनों ओर- भगत की कोठी साइड और राईका बाग साइड, दो मल्टीलेवल कार पार्किंग (MLCP) का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. इन पार्किंग्स के तैयार होने के बाद करीब 1000 वाहनों की पार्किंग क्षमता उपलब्ध हो जाएगी.

भगत की कोठी साइड पर बन रही पांच मंजिला एमएलसीपी बिल्डिंग की चार मंजिलों का ढांचा तैयार हो चुका है, जबकि 5वीं मंजिल पर तेजी से कार्य जारी है. यहां 375 कारें और 210 दोपहिया वाहन एक साथ पार्क किए जा सकेंगे. वहीं राईका बाग साइड पर भी 5 मंजिला पार्किंग बिल्डिंग निर्माणाधीन है, यहां 265 कारें और 140 दोपहिया वाहन पार्क हो सकेंगी.

दोनों पार्किंग्स को जोड़ने के लिए 500 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है, जो स्टेशन बिल्डिंग के सामने बने ड्रॉप एरिया तक वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करेगी.

उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि पुनर्विकास के बाद स्टेशन परिसर में यात्रियों और शहरवासियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी. नई मल्टीलेवल पार्किंग से जहां यात्रियों को पार्किंग की दिक्कत से निजात मिलेगी. वहीं आसपास के व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को भी राहत मिलेगी.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा ने कहा कि यह पार्किंग न केवल यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी, बल्कि रेलवे के लिए राजस्व वृद्धि का स्रोत भी बनेगी. यहां निर्धारित शुल्क पर पार्किंग सुविधा दी जाएगी, जिससे अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या समाप्त होगी.

भगत की कोठी साइड की पार्किंग 31 मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी. वहीं राईका बाग साइड की पार्किंग का निर्माण कार्य 31 जनवरी 2027 तक तैयार हो जाएगा. इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने पर जोधपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास न केवल शहर की पहचान बनेगा, बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी नई दिशा देगा.