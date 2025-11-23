UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, बोले- एक राज्य, एक चुनाव के लिए सरकार तैयार

Rajasthan News: राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य शासन विभाग के स्तर पर निकाय चुनाव को लेकर जो काम होना चाहिए था. वह सितंबर 2025 में पूर्ण होकर गजक नोटिफिकेशन हो चुका है. अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़े एकत्रित करने हैं.

SIR के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी है. अब जैसे ही यह दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद एक राज्य एक चुनाव के तहत राज्य सरकार चुनाव करवाने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है. राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का यह कहना है.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज जोधपुर प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए और आमजन से मुलाकात भी की. इस दौरान आए लोगों की फरियादी सुनने के बाद अधिकारियों को हाथों-हाथ समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पत्रकारों से बात करते हुए खर्रा ने कहा कि जोधपुर की कुछ मूलभूत समस्याएं थीं, जिनमें सबसे पुरानी समस्या श्याम नगर और राजीव गांधी कच्ची बस्ती के बीच का विवाद है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय श्यामनगर वासियों के पक्ष में फैसला हो चुका है.

श्याम नगर बहुत साल पहले योजना शुरू हुई थी पैसे जमा हुए आवंटन हुए और उसके बाद कुछ अतिकर्मियों ने उसे योजना पर अतिक्रमण कर लिया था, उसके खिलाफ श्याम नगर के मूल आवंटी लगातार संघर्ष कर रहे थे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने इन का प्रकरण गया और उनके पक्ष में फैसला हो गया, लेकिन अभी तक उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाई है.

क्रियान्वित के लिए कार्य योजना बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. जोधपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम और राजस्थान आवश्न मंडल उनकी जितनी भी परिसंपत्तियों हैं, वो राजस्व रिकॉर्ड में अगर उनके नाम दर्ज नहीं है, तो पहले उन्हें दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाए और जहां-जहां अतिक्रमण है, उनका सर्वे करवरकर उसे अतिक्रमण के खिलाफ नियम अनुसार ठोस कार्रवाई की जाएगी यह निर्देश दिए गए हैं.

तीसरी शिकायत नगर निगम जेडीए और उनकी योजनाएं जो शुरू की गई थी, उनमें से कौनसी योजना में मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं पहुंच पाए हैं. अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि एक-एक योजना का सर्वे कर किस-किस योजना में क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं पहुंचानी है. सड़क बिजली पेयजल जैसे समस्याएं हैं.

उन्हें कार्य योजनाएं बनाकर योजनाओं को भी विकसित करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हमारी जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, उनको समीक्षा करके और समय पर तरीके से वह पूर्ण हो, ताकि समय पर आवंटित बजट का सदुपयोग हो सके. कुछ परिवादियों के परिवाद आए थे उनके बारे में भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं.

बीआरटीएस बसों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में करने को कहा कि बीआरटीएस की जो बसें चल रही हैं उनमें मूलभूत दो समस्याएं सामने आई हैं एक जीपीएस पर दो बसें चल रही हैं और कुछ बसों के जीपीएस बंद कर रखे हैं और उनको जो रूट और समय आवंटित किए गए हैं, उनके अनुसार वह नहीं चल रही है. इस दिशा में बैठक हुई है.

निगम आयुक्त छुट्टी पर है उनसे पहले भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है एक मीटिंग भी बस ऑपरेटर और नगर निगम के बीच संपन्न हो चुकी है. बाकी इसमें जो भी समस्या है हमने कह दिया है कि कोई भी अगर बस ऑपरेटर इस प्रकार की धोखाधड़ी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर उनका अनुबान समाप्त कर नए अनुबंध के आधार पर बसों का संचालन शुरू करें.

राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य शासन विभाग के स्तर पर निकाय चुनाव को लेकर जो काम होना चाहिए था. वह सितंबर 2025 में पूर्ण होकर गजक नोटिफिकेशन हो चुका है अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़े एकत्रित करने हैं और SIR के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी है. अब जैसे ही यह दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद एक राज्य एक चुनाव के तहत राज्य सरकार चुनाव करवाने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है.