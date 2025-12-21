Rajasthan Politics: विरोध करने वालों को खुद यह भी नहीं पता कि वे किस कारण से विरोध कर रहे हैं-शेखावत

Rajasthan Politics: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुंबई से जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर उतरते ही मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और विभिन्न मुद्दों पर सवाल किए. मंत्री ने धैर्यपूर्वक सभी के सवालों के जवाब दिए. जोधपुर के लोगों के बीच शेखावत की लोकप्रियता जगजाहिर है और एयरपोर्ट पर भी कई कार्यकर्ता और समर्थक उनका स्वागत करने पहुंचे थे.

गोवा कला उत्सव की सफलता पर बोले मंत्री

मंत्री ने सबसे पहले गोवा में हाल ही में आयोजित कला उत्सव की चर्चा की. उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी यह अनोखा आयोजन बेहद सफल रहा. उत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं. ऑडियो और विजुअल कार्यक्रमों की खास तारीफ करते हुए शेखावत ने बताया कि इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. हर कोई कलाकारों की कला से अभिभूत हो गया. मंत्री ने आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि ऐसे उत्सव भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना

एसआईआर (सिंचाई परियोजना) को लेकर चल रहे विवाद पर मंत्री ने तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी इस परियोजना की मांग की थी, आज वही इसका विरोध कर रहे हैं. विरोध करने वालों को खुद यह भी नहीं पता कि वे किस बात का विरोध कर रहे हैं. सिर्फ विपक्ष में होने की वजह से विरोध करना उनकी मजबूरी बन गई है. शेखावत ने आगे कहा कि ऐसे लोग राजनीतिक लाभ के लिए जनहित के कामों का भी विरोध करते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि एसआईआर परियोजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा.

जोधपुर दौरे का व्यस्त कार्यक्रम

जोधपुर प्रवास के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे. कार्यकर्ताओं की बैठकों के अलावा कुछ धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भी उनकी मौजूदगी रहेगी. जोधपुर और आसपास के इलाकों के लोग मंत्री से अपनी समस्याएं रखने के लिए उत्सुक हैं.

शेखावत का जोधपुर आगमन स्थानीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बना हुआ है. उनके बयानों से साफ है कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ-साथ विपक्ष के हर कदम का जवाब देने को तैयार हैं. जोधपुरवासियों के लिए यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होगा.

