Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Politics: विरोध करने वालों को खुद यह भी नहीं पता कि वे किस कारण से विरोध कर रहे हैं-शेखावत

Rajasthan News:जोधपुर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुंबई से जोधपुर पहुँचे, जहाँ एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 21, 2025, 01:46 PM IST | Updated: Dec 21, 2025, 01:46 PM IST

Trending Photos

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल
11 Photos
rajasthan place to visit

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!
8 Photos
khatu shyam ji

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट

PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश
8 Photos
Rajasthan Government

PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश

Rajasthan Politics: विरोध करने वालों को खुद यह भी नहीं पता कि वे किस कारण से विरोध कर रहे हैं-शेखावत

Rajasthan Politics: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुंबई से जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर उतरते ही मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और विभिन्न मुद्दों पर सवाल किए. मंत्री ने धैर्यपूर्वक सभी के सवालों के जवाब दिए. जोधपुर के लोगों के बीच शेखावत की लोकप्रियता जगजाहिर है और एयरपोर्ट पर भी कई कार्यकर्ता और समर्थक उनका स्वागत करने पहुंचे थे.

गोवा कला उत्सव की सफलता पर बोले मंत्री

मंत्री ने सबसे पहले गोवा में हाल ही में आयोजित कला उत्सव की चर्चा की. उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी यह अनोखा आयोजन बेहद सफल रहा. उत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं. ऑडियो और विजुअल कार्यक्रमों की खास तारीफ करते हुए शेखावत ने बताया कि इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. हर कोई कलाकारों की कला से अभिभूत हो गया. मंत्री ने आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि ऐसे उत्सव भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना

एसआईआर (सिंचाई परियोजना) को लेकर चल रहे विवाद पर मंत्री ने तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी इस परियोजना की मांग की थी, आज वही इसका विरोध कर रहे हैं. विरोध करने वालों को खुद यह भी नहीं पता कि वे किस बात का विरोध कर रहे हैं. सिर्फ विपक्ष में होने की वजह से विरोध करना उनकी मजबूरी बन गई है. शेखावत ने आगे कहा कि ऐसे लोग राजनीतिक लाभ के लिए जनहित के कामों का भी विरोध करते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि एसआईआर परियोजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा.

जोधपुर दौरे का व्यस्त कार्यक्रम

जोधपुर प्रवास के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे. कार्यकर्ताओं की बैठकों के अलावा कुछ धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भी उनकी मौजूदगी रहेगी. जोधपुर और आसपास के इलाकों के लोग मंत्री से अपनी समस्याएं रखने के लिए उत्सुक हैं.

शेखावत का जोधपुर आगमन स्थानीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बना हुआ है. उनके बयानों से साफ है कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ-साथ विपक्ष के हर कदम का जवाब देने को तैयार हैं. जोधपुरवासियों के लिए यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news