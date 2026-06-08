/जोधपुर में सरस डेयरी पर उठे सवाल, गर्म करते ही फट रहा दूध, उपभोक्ताओं में नाराजगी

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Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में सरस दूध को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. पिछले दो दिनों से कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि वे सरस दूध के पैकेट खरीदकर घर ले जा रहे हैं, लेकिन दूध को गर्म करते ही वह फट जा रहा है. इस समस्या के कारण उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है और कई पार्लरों पर विवाद तथा हंगामे की स्थिति बन रही है.
पार्लर संचालकों का कहना है कि उन्हें भी उपभोक्ताओं की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उनका कहना है कि रविवार रात से ही इस प्रकार की शिकायतें आने लगी थीं और सोमवार सुबह भी कई उपभोक्ता दूध फटने की शिकायत लेकर पहुंचे. दूध खरीदने वाले ग्राहकों का कहना है कि उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि पार्लर संचालकों को भी उपभोक्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है.
उपभोक्ताओं ने मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा प्रभावित लोगों को उनका पैसा वापस दिलाया जाए. उनका कहना है कि यदि दूध की गुणवत्ता में कोई कमी है तो डेयरी प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए शीघ्र समाधान करना चाहिए.
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इधर, जब ज़ी मीडिया की टीम मामले की जानकारी लेने के लिए जोधपुर डेयरी पहुंची, तो वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिला. डेयरी परिसर के बाहर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने बताया कि अधिकारी सुबह 10 बजे के बाद कार्यालय पहुंचते हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण कैसे होगा. फिलहाल डेयरी प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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