Bikaner News: वंदे भारत रेल सेवा से बीकानेर को मिली नई सौगात, यात्रा होगी आसान

Bikaner News: बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को रेल मंत्रालय की मंजूरी! केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के प्रयासों से मिली बड़ी सौगात. तेज और सुविधाजनक यात्रा की नई शुरुआत.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rounak vyas
Published: Aug 20, 2025, 14:53 IST | Updated: Aug 20, 2025, 14:53 IST

Bikaner News: बीकानेर से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुनराम मेघवाल के निरंतर प्रयासों से दिल्ली-बीकानेर के बीच नई वंदे भारत रेलगाड़ी के परिचालन को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र के माध्यम से इसकी आधिकारिक पुष्टि की, जिसके बाद बीकानेर में खुशी की लहर दौड़ गई.

यह अत्याधुनिक रेल सेवा यात्रियों को कम समय में सुविधाजनक, आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी, जिससे बीकानेर और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा. स्थानीय निवासियों और भाजपा नेताओं ने इस उपलब्धि के लिए मेघवाल और रेल मंत्री वैष्णव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है.

मेघवाल ने इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विज़न से जोड़ा, जो स्वदेशी तकनीक और आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है. पिछले एक दशक में मेघवाल ने बीकानेर को रेल मार्ग के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

यह नई वंदे भारत ट्रेन न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी. इस ट्रेन के परिचालन से बीकानेर के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सुलभ हो जाएगा. बीकानेरवासियों का मानना है कि यह रेल सेवा शहर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो इसे आधुनिक भारत के विकास के नक्शे पर और मजबूती से स्थापित करेगी.

