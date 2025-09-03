वसुंधरा राजे और मोहन भागवत की मुलाकात और मायने

Mohan Bhagwat Meets Vasundhara Raje : जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक 5 से 7 सितंबर तक होनी है. जोधपुर के लालसागर क्षेत्र में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में ये बैठक होगी. पिछले साल सितंबर में यह पालक्काड़ (केरल) में हुई थी. इस बैठक में संघ प्रेरित 32 विविध संगठनों के चयनित पदाधिकारी सहभागी होते हैं.

राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत से मुलाकात की. 25 मिनट की ये मुलाकात राजस्थान की सियासी माहौल को गर्मा चुकी है. खासतौर पर जब वसुंधरा राजे पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं.

आरएसएस की बैठक के चलते जोधपुर फिलहाल आरएसएस के चिंतन का केंद्र बना है. वहीं बीजेपी सूत्रों की मानें तो सूबे में फिलहाल बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है. तो हो सकता है ये मुलाकात इसी से जुड़ी हो. हालांकि अभी तब बातचीत का ब्यौरा साफ नहीं हो पाया है.

आरएसएस की इस बैठक के चलते सरसंघ चालक मोहन भागवत के अलावा सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, सर सरकार्यवाह डॉ कृष्ण गोपाल, सी.आर मुकुंदा, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, आलोक कुमार, अतुल लिमये और कार्यकारिणी के सदस्य डॉ मनमोहन वैध समेत कई अखिल भारतीय अधिकारी जोधपुर में हैं.

वसुंधरा राजे और मोहन भागवत की मुलाकात को राजे के पिछले कुछ दिनों से दिए बयानों के चर्चा में होने के चलते सियासी नजर से देखा जा रहा है. कुछ दिन पहले ही राजे ने कहा था कि वनवास सिर्फ भगवान श्रीराम की जिंदगी का ही हिस्सा नहीं है, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है. और फिर राजे ने कहा कि प्रभु के चरणों में शीश नवाते हैं तो मन की इच्छाएं पूरी होती है.

भागवत से हुई 25 मिनट की ये मुलाकात राजे के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा को हवा दे रही है. सूत्रों की माने तो आरएसएस की पहली पसंद वसुंधरा राजे हैं, राजे संघ से हमेशा अच्छे रिश्ते और पार्टी विचारधारा को मजूबती देने वाली रही हैं. और क्या पता बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन जाएं.



