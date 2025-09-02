Rajasthan Politics : राजे को मिलेगा बाबा रामदेव का पर्चा !

Vasundhara Raje : जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर प्रवास पर अजीत भवन में भाजपा नेताओं से मिली. इस दौरान विधायक रविन्द्र सिंह ने भी पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की है. राजे जोधपुर से कर्नल सोना राम के निधन पर शोक जताने मोहनगढ रवाना होने से पूर्व मीडिया से बात की.

राजे ने कहा कि सब लोगो के बीच यह कहने का प्रयास है, कि ये राजस्थान एक परिवार है हम सबका परिवार है इसमे सब मजहब सब जाति आराम से प्यार से रहे खुशहाली को वातावरण हो, ताकि जब प्रदेश में सब लोग मिलकर काम करेंगे तो . इसका राज ही एक है, हम लडेंगे हम अलग होंगे प्रोब्लम होती है, साथ रहेंगे तो कोशिश करूंगी, मै भी वहां दर्शन के लिए जाउ. बाबा रामदेव से ही मेरी यात्रा शुरू हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजे ने कहा कि यहा पहुंचने का काम तो है ,सभी समाज ने आर्शीवाद दिया है. प्रभु के चरणों में शीश नवाते है, तो मन की इच्छाएं पूरी होती है, कि सवाल पर कहा कि हमेशा होती है, हो सकता है कि थोड़ी देर लगे, परन्तु होती है. इतना विश्वास खुदी रखोगे तो प्रोब्लम नहीं होती है.

राजे ने आगे कहा कि प्रोब्लम हमारी है, हम विश्वास नहीं रखते है, अरे ये तो नहीं होगा तो हमने वही खत्म कर दिया. ईश्वर पर विश्वास रखना शुरू करों, ईश्वर की कृपा रहेगी, हमारा अटूट विश्वास उन पर है, यह तो काम होके रहेगा. ईश्वर पर दृढ विश्वास रखने से जीवन में हार नहीं हो सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-