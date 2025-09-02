Zee Rajasthan
Rajasthan Politics : राजे को मिलेगा बाबा रामदेव का पर्चा !

Rajasthan Politics : राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर में कहा कि मेरी शुरूआत ही बाबा रामदेव के दरबार से शुरू हुई थी ,क्योंकि वो सबके देवता हैं.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Sep 02, 2025, 10:51 IST | Updated: Sep 02, 2025, 11:31 IST

Rajasthan Politics : राजे को मिलेगा बाबा रामदेव का पर्चा !

Vasundhara Raje : जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर प्रवास पर अजीत भवन में भाजपा नेताओं से मिली. इस दौरान विधायक रविन्द्र सिंह ने भी पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की है. राजे जोधपुर से कर्नल सोना राम के निधन पर शोक जताने मोहनगढ रवाना होने से पूर्व मीडिया से बात की.

पहले वनवास अब इच्छा , राजे के इन शब्दों के क्या है मायने ?

राजे ने कहा कि आज तीन बड़ी बातें हैं, खेजडली का मेला है उसको याद करेंगे. तेजा दशमी का मेला एवं बाबा रामदेव की दशमी है. मेरी यही प्रार्थना है कि राजस्थान को मजबूत सुखी एवं समृद्ध बनाए सब लोग खुश हो. मेरी शुरूआत ही बाबा रामदेव के दरबार से ही शुरू हुई थी. मेरी सबसे पहले वाली यात्रा वहां से शुरू हुई क्योकि वो सबके देवता है.

राजे ने कहा कि सब लोगो के बीच यह कहने का प्रयास है, कि ये राजस्थान एक परिवार है हम सबका परिवार है इसमे सब मजहब सब जाति आराम से प्यार से रहे खुशहाली को वातावरण हो, ताकि जब प्रदेश में सब लोग मिलकर काम करेंगे तो . इसका राज ही एक है, हम लडेंगे हम अलग होंगे प्रोब्लम होती है, साथ रहेंगे तो कोशिश करूंगी, मै भी वहां दर्शन के लिए जाउ. बाबा रामदेव से ही मेरी यात्रा शुरू हुई है.

राजे ने कहा कि यहा पहुंचने का काम तो है ,सभी समाज ने आर्शीवाद दिया है. प्रभु के चरणों में शीश नवाते है, तो मन की इच्छाएं पूरी होती है, कि सवाल पर कहा कि हमेशा होती है, हो सकता है कि थोड़ी देर लगे, परन्तु होती है. इतना विश्वास खुदी रखोगे तो प्रोब्लम नहीं होती है.

राजे ने आगे कहा कि प्रोब्लम हमारी है, हम विश्वास नहीं रखते है, अरे ये तो नहीं होगा तो हमने वही खत्म कर दिया. ईश्वर पर विश्वास रखना शुरू करों, ईश्वर की कृपा रहेगी, हमारा अटूट विश्वास उन पर है, यह तो काम होके रहेगा. ईश्वर पर दृढ विश्वास रखने से जीवन में हार नहीं हो सकती है.
