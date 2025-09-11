Zee Rajasthan
Vasundhara Raje : राहु की महादशा में केतु का अंतर बड़े बदलाव के संकेत, सितंबर के अंत तक बदलेगा भाग्य

Vasundhara Raje : राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर चर्चाओं का बाजार गरम है, कभी कहां जा रहा है कि उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो कभी यह कहा जा रहा है कि राजस्थान की बागडोर वापस उनको सौंपी जा सकती है. लेकिन जोधपुर के वरिष्ठ ज्योतिषी पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी ने राजे की कुंडली में अति विशेष योग के बारे में बताया है, जो सिर्फ कुछ ही लोगों की कुंडली में होते हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 11, 2025, 04:37 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 05:35 PM IST

Vasundhara Raje : राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे बड़ा नाम है. लेकिन सक्रिय राजनीति से कुछ वक्त से ओझल है. लेकिन जोधपुर के पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी के अनुसार साल 2025 में राजे चर्चा में बनी रहेगी और 2026 में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा.

कर्क लग्न में जन्मी वसुंधरा राजे का राजनीतिक वनवास अब समाप्ति की ओर है, उनके पद पराक्रम में बढ़ोतरी के संकेत मिलना है, गोचर की दृष्टि वह उनकी दसों के कम से देखें तो राहु की स्थिति सप्तम स्थान शनि की राशि में होने के कारण और राहु की महादशा निश्चित ही राजनीतिक परिवर्तन के संकेत दे रही है. राहों में केतु का अंतर 12 सितंबर 2025 तक के पश्चात उनके सितारे बहुत तेजी से करवट बदल रहे हैं , उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

श्रीमती वसुंधरा राजे की कुंडली में शनि उच्च का है, सतयुग नमक महापुरुष योग बन रहा है, वहीं कुंडली में बृहस्पति मेष राशि का होने से शत्रुहंता योग भी बन रहा है. मंगल योगकारक होकर भाग्य स्थान में होने से उनके राजनीति के योग को प्रबल किया है और वर्तमान में राहु की महादशा में केतु का अंतर बहुत बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है.

जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में शनि की राशि में और केतु लग्न स्थान में होने के कारण एक बार पुन सक्रिय राजनीति में सक्रिय करेगा. जहां तक राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रश्न है उसमें योग योग इतने सकारात्मक नहीं है. लेकिन प्रदेश में वह राज्य की राजनीति में इनको सक्रिय भूमिका में रखा जा सकता है, हालांकि श्रीमती वसुंधरा राजे कुंडली में होकर भाग्य स्थान में है, अतः वाणी-वक्तव्य के कारण में सदैव विवादों में चर्चाओं में बनी रहेगी. 2026 उनके लिए परिवर्तन के संकेत और सकारात्मक परिवर्तन के संकेत लेकर आ रहा है

पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी, जोधपुर

