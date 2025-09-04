Bikaner News: करमीसर में ज़मीन विवाद: हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता के घर मारपीट, CCTV फुटेज वायरल:

Bikaner News: करमीसर में ज़मीन विवाद में मारपीट! हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता के घर में घुसकर हमले का आरोप. CCTV फुटेज सामने. 3 लोग घायल, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती. विधायक जेठानंद व्यास मौके पर, बोले- "भूमाफिया की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं!" नाल पुलिस जाँच में.
Bikaner News: करमीसर इलाके में ज़मीन विवाद में मारपीट, विवाद और मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी आए सामने, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता के घर में घुसकर मारपीट का आरोप ! विधायक जेठानंद व्यास घटना के बाद पहुंचे मौके पर, तीन लोगो के घायल होने की सूचना,ट्रोमा सेंटर में करवाया गया भर्ती, नाल थाना इलाके की घटना, नाल पुलिस टीम भी मौके पर, विधायक ने कहा - भूमाफिया द्वारा किया गया जा रहा ज़मीनो को लेकर गुंडागर्दी, जगह जगह ज़मीनो को लेकर चल रहे झगड़े, मैंने एसपी और सीओ को मामले से अवगत करवाया, पीड़ित शिव के पिता,भाई और औरतों के साथ मारपीट की, ये सब सेहन नहीं किया जाएगा.
बीकानेर के नाल थाना क्षेत्र के करमीसर इलाके में ज़मीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. आरोप है कि हिंदू जागरण मंच के एक कार्यकर्ता के घर में घुसकर मारपीट की गई. विवाद में तीन लोग घायल हुए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही नाल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए.
घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि “भूमाफिया द्वारा ज़मीनों को लेकर गुंडागर्दी की जा रही है. जगह–जगह ज़मीनों को लेकर झगड़े चल रहे हैं. मैंने एसपी और सीओ को मामले से अवगत करवा दिया है.” पीड़ित पक्ष के अनुसार शिव के पिता, भाई और महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है वही आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
