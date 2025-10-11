Viral VIdeo : रोती-बिलखती मां और गिड़गिड़ाते पिता को क्यों छोड़ गई बेटी! जानें क्या है जोधपुर के वायरल वीडियो का सच?

Rajasthan viral Video: जोधपुर जिले के ओसियां से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक लड़की ने घर से बैग लेकर पुलिस सुरक्षा में घर से चली गई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Jodhpur Viral Video: राजस्थान वायरल वीडियो जिसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई है..बताया जा रहा है जोधपुर के ओसियां से है, जहां एक लड़की ने घर से बैग उठाया और पुलिस सुरक्षा में नारी निकेतन चली गई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार, लड़की ने बेंगलुरु में पढ़ाई के दौरान माता-पिता की सहमति से अपने बॉयफ्रेंड के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन पिछले दो साल से वह घर पर रह रही थी. हाल ही में उसने घरवालों पर बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की. इसके बाद पुलिस टीम ने घर पहुंचकर उसे नारी निकेतन ले गई. अब कोर्ट में उसका बयान दर्ज होगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
वायरल दावों और पिता का बयान
सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि लड़की लिव-इन रिलेशनशिप में रहने चली गई और उसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम है. हालांकि, लड़की के पिता ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी बेटी पहले ही शादीशुदा है और उसका पति हिंदू है. पिता ने बताया कि बेटी घर में ठीक रह रही थी, लेकिन अचानक उन्हें समझ नहीं आया कि उसने पुलिस से उनके खिलाफ शिकायत क्यों की. उन्होंने कहा कि बेटी के मन में क्या चल रहा है, यह उन्हें भी समझ नहीं आ रहा.
बालिग होने का असर
चूंकि लड़की बालिग है, इसलिए कानून और घरवाले दोनों ही इस स्थिति में बेबस हैं. पुलिस और कोर्ट अब लड़की के बयान पर निर्भर करेगी कि आगे क्या कदम उठाए जाएं. इस मामले ने स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू कर दी है, और लोग इसे पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ में देख रहे हैं. ओसियां पुलिस मामले की जांच कर रही है, और परिवार के सदस्य भी स्थिति को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं.
