Jodhpur News : सोनम वांगचुक की पत्नि गीतांजलि ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म "X" पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. गीतांजलि ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि एडवोकेट ऋतम खरे के साथ मुलाकात की है.

सोशल मीडिया पर बताया दस घंटे पहले पोस्ट में बताया गया कि आज @RitamKhare के साथ @Wangchuk66 से मुलाकात की और उन्हें हिरासत आदेश मिला, जिसे हम चुनौती देंगे. उनका जज्बा अटूट है. उनकी प्रतिबद्धता दृढ़ है! उनका धैर्य बरकरार है! वह सभी के समर्थन और एकजुटता के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं.

वांगचुक की पत्नि ने वांगचुक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिए याचिका पेश करते हुए. उनके हिरासत को लेकर आदेश मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केन्द्र व लेह पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिस पर आगामी 14 अक्टूबर को सुनवाई होनी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मामले की बात करते तो लेह में 24 सितम्बर को प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़क गई थी और इस घटना में 04 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 80 लोग घायल हुए थे. जिसके बाद 26 सितम्बर को लेह पुलिस ने वांगचुक को इस मामले में आरोपी मानते हुए हिरासत में लिया था. उसके बाद उसी दिन देर रात को लेह से जोधपुर की सेंट्रल जेल भिजवा दिया था.

26 सितम्बर से आज तक जोधपुर की सेंट्रल जेल में ही जेल प्रशासन की कडी सुरक्षा में बंद है. वांगचुक से मिलने के लिए पहले भी सीकर के सांसद अमराराम ने मिलने का प्रयास किया था, लेकिन जेल प्रशासन ने अनुमति नही दी थी. इस बीच अब वांगचुक की पत्नि गीतांजलि द्वारा मुलाकात की बात सामने आ रही है, हालाकि जेल प्रशासन इस घटना को लेकर मौन चुप्पी साधे बैठा है. लेकिन गीतांजलि ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुलाकात की बात को स्वीकार किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-