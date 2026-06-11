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पेयजल आंकड़ों पर विपक्ष की राजनीति पर भड़के मंत्री जोगाराम पटेल, गहलोत पर साधा निशाना​

Rajasthan Politics: जोधपुर में संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने लूनी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि गर्मी और नौतपा के दौरान पानी की मांग बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार और प्रशासन जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं.
 

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 11, 2026, 10:32 AM|Updated: Jun 11, 2026, 10:32 AM
पेयजल आंकड़ों पर विपक्ष की राजनीति पर भड़के मंत्री जोगाराम पटेल, गहलोत पर साधा निशाना​
Image Credit: Drinking water politics:

Drinking water politics: ​जोधपुर संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल बुधवार शाम को सर्किट हाउस पहुंचे इस दौरान उन्होने मीडिया से भी बातचीत की. मीडिया द्वारा लूनी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की किल्लत और इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर क्षेत्र सवाल पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए क्षेत्र में की जा रही जलापूर्ति के विस्तृत आंकड़े पेश किए.


इसके साथ ही, कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी. मंत्री ने पेयजल संकट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम और नौतपा के दौरान पानी की मांग बढ़ना स्वाभाविक है, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण. सरकार और प्रशासन इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह सतर्क और गंभीर हैं.

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​आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, वर्ष 2019-20 में जहां प्रतिदिन केवल 2 करोड़ 82 लाख 45 हजार लीटर पानी की सप्लाई हो रही थी, उसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर आज 3 करोड़ 57 लाख 52 हजार लीटर प्रतिदिन कर दिया है. पिछले डेढ़ महीने में नियमित आपूर्ति के अलावा 6,339 टैंकर ट्रिप के माध्यम से 15 करोड़ 70 लाख 40 हजार लीटर पानी अतिरिक्त रूप से गांवों में भिजवाया जा चुका है.


उन्होंने कहा कि वे खुद लगातार गांवों (जैसे कायलाना, तख्तसागर, धुंआड़ा) का दौरा कर रहे हैं और पानी की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर धुंआड़ा गांव में मटके फोड़ने और पानी न मिलने की खबरों को उन्होंने पूरी तरह से फेक न्यूज़ और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया. ​प्रशासनिक मुस्तैदी का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि पानी के वितरण में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता बरती जा रही है.

ग्राम सेवक, पटवारी, बीडीओ, तहसीलदार और एसडीएम स्तर के अधिकारी प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. व्यवस्था इतनी सख्त है कि हर टैंकर के खाली होने का वीडियो बनाना अनिवार्य है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके. उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि वे चाहें तो विभाग में जाकर इन आंकड़ों की सत्यता की जांच (वेरिफाई) कर सकते हैं.

मीडिया ने कांग्रेस के अंदरूनी गतिरोध और अशोक गहलोत के हालिया बयानों पर सवाल पूछा, तो विधायक ने उन पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अब राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ चुके हैं, इसलिए अखबारों और न्यूज़ चैनलों की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं.

​सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा, जब यह चर्चा चली कि सचिन पायलट को केंद्र या राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, तो उन्हें रोकने के लिए होटलों वाला पुराना सपूंगा (विवाद) फिर से छोड़ दिया गया.

​गहलोत द्वारा विधायकों पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए विधायक ने कहा, अगर उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान वास्तव में पैसे का लेनदेन हुआ था और उनकी ही पार्टी के विधायकों ने पैसा लिया था, तो उन्होंने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरों को दोषी बताने वाले अशोक गहलोत खुद सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि वे उस समय प्रदेश और कांग्रेस पार्टी के मुखिया थे और उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का यह खेल हो रहा था.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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