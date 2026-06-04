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Jodhpur Weather: जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ का तगड़ा असर, ठंडे हुए गर्मी के तेवर, जानें अगले 48 घंटे कैसा रहेगा मौसम

Jodhpur Weather: राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और धूलभरी आंधियों के कारण तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. जोधपुर में अधिकतम तापमान 44°C से घटकर 40°C पहुंच गया है. अगले दो दिनों तक तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना है.
 

Edited bySandhya YadavReported byLokesh Kumar
Published: Jun 04, 2026, 11:10 AM|Updated: Jun 04, 2026, 11:10 AM
Jodhpur Weather: जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ का तगड़ा असर, ठंडे हुए गर्मी के तेवर, जानें अगले 48 घंटे कैसा रहेगा मौसम
Image Credit: AI Generated

Jodhpur Weather: राजस्थान में लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पश्चिमी जिलों में चल रही धूलभरी आंधियों का असर अब साफ तौर पर मौसम में दिखाई दे रहा है. पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. विशेष रूप से जोधपुर संभाग में मौसम के बदले मिजाज ने गर्मी के तेवर काफी हद तक नरम कर दिए हैं.

एक सप्ताह में तापमान में आई बड़ी कमी
करीब एक सप्ताह पहले जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था. तेज धूप और लू के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था. हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और लगातार चल रही धूलभरी आंधियों के कारण अब तापमान में लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है.

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मौसम में आए इस बदलाव से दिन के समय गर्मी का असर पहले की तुलना में कम महसूस किया जा रहा है. तापमान में कमी आने से लोगों को राहत मिली है और बाहर निकलने में भी पहले जैसी परेशानी नहीं हो रही.

जोधपुर शहर में भी बदला मौसम का मिजाज
जोधपुर शहर में भी तापमान में गिरावट का असर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है. एक सप्ताह पहले जहां शहर का अधिकतम तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा था, वहीं अब यह घटकर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.

पिछले कुछ दिनों से तेज हवाओं और हल्की बारिश की गतिविधियों ने मौसम को अपेक्षाकृत सुहावना बना दिया है. दिन में गर्मी तो बनी हुई है, लेकिन पहले जैसी तीव्रता महसूस नहीं हो रही.

देर रात चली तेज हवाएं, सुबह छाया धूल का गुबार
देर रात चली तेज हवाओं के कारण जोधपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय धूल का गुबार देखने को मिला. कई इलाकों में वातावरण धूल से प्रभावित रहा. हालांकि इन हवाओं के चलते सुबह का तापमान सामान्य से कम बना रहा, जिससे लोगों को राहत महसूस हुई. हवा की रफ्तार अधिक होने के कारण गर्मी का प्रभाव भी कम महसूस किया गया और मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक बना रहा.

अगले दो दिन भी बना रह सकता है असर
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. विभाग का अनुमान है कि आगामी एक से दो दिनों तक इसका असर बना रह सकता है.

मौसम वैज्ञानिकों ने जोधपुर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है. ऐसे में अगले दो दिनों तक लोगों को गर्मी से कुछ और राहत मिलने की उम्मीद है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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