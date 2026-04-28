/क्या है पश्चिमी राजस्थान जल परियोजना ? जिससे बदलेगी 12 जिलों के खेती की तस्वीर

Rajasthan Government Project: पश्चिमी राजस्थान में पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए एक बड़ी जल परियोजना की मांग तेजी से उठ रही है. सिंधु जल समझौता के तहत यह पानी जोधपुर सहित 11 जिलों में पेयजल व खेती-किसानी की तस्वीर बदल सकता है. यह पहल न केवल पेयजल संकट को कम कर सकती है, बल्कि खेती-किसानी की तस्वीर भी बदल देगी.

हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओसियां दौरे के दौरान इस परियोजना को लेकर उच्च स्तर पर मंथन हुआ. जल संसाधन विभाग अब इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने पर विचार कर रहा है. इस प्रस्ताव में घग्गर नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी और रावी नदी जैसी नदियों के अतिरिक्त जल को डायवर्ट कर पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचाने की योजना शामिल है.

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साथ ही माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने और नर्मदा नहर परियोजना के विस्तार का प्रस्ताव है. पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हो चुकी है, अब पश्चिमी राजस्थान के लिए भी समान दृष्टि से कार्य हो इसको लेकर 60 से ज्यादा विधायकों ने हस्ताक्षर कर अपने पत्र दिए हैं. ओसियां विधायक भैराराम सियोल ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों तक उठाया है.

जल संसाधन विभाग के अनुसार, इस पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श जारी है. इस परियोजना का उद्देश्य जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे सूखे इलाकों तक नहरी पानी पहुंचाना है. यह परियोजना कई राज्यों से जुड़ी है, इसलिए केंद्र स्तर पर निर्णय जरूरी है. जालोर के रास्ते पश्चिमी राजस्थान में गुजरात से पानी लाने के लिए पहले से ही एक WRCP पर काम शुरू हो चुका है. प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर जल संसाधन विभाग ने आपत्ति जताई है. ऐसे में DPR पर काम फिलहाल धीमा है.

पहले चरण में घग्गर नहर परियोजना से बारिश के पानी को हनुमानगढ़ से कच्ची नहर के जरिए जोधपुर की जोजरी नदी तक लाना है. वहीं दूसरे चरण में यमुना नहर परियोजना से हरियाणा के तेजवाला फीडर से पानी को सोनीपत के पास डायवर्ट कर जोजरी नदी में मिलाना है. इसके बाद इस नेटवर्क को आगे बढ़ाकर साबरमती लिंक तक जोड़ने की योजना है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जोधपुर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों को सीधा फायदा मिलेगा.

