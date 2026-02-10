‘डिब्बा कॉल’ धमकी क्या होती है? एक फोन कॉल कैसे बन जाती है डर और दहशत की वजह

Jodhpur News: राजस्थान में तेजी से 'डिब्बा कॉल' से लोगों को धमकियां मिलने के केस सामने आ रहे हैं. पुलिस के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड के दो लोगो को एक डिब्बा कॉल के जरिए धमकी दी गई. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताते हुए लॉरेंस का भाई 'आरजू' होने का दावा किया.

आरोपी ने दोनों कारोबारियों से 48 घंटे के भीतर एक-एक करोड़ रुपये, कुल दो करोड़ रुपये की रंगदारी देने की मांग की और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. धमकी देने वाला और कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति दोनों ही भारत से बाहर थे.

बता दें कि आज के डिजिटल दौर में अपराध का तरीका भी बदल चुका है. अब अपराधी सामने आकर नहीं, बल्कि मोबाइल फोन के ज़रिए लोगों को निशाना बना रहे हैं. हाल के दिनों में सामने आया ऐसा ही एक नया और खतरनाक तरीका है ‘डिब्बा कॉल’ धमकी, जिसने व्यापारियों से लेकर डॉक्टरों, ठेकेदारों और आम नागरिकों तक में दहशत पैदा कर दी है.

क्या होती है ‘डिब्बा कॉल’ धमकी?

डिब्बा कॉल ऐसी धमकी भरी फोन कॉल होती है, जिसमें कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को किसी बड़े गैंग, माफिया या कुख्यात अपराधी से जुड़ा बताता है. कॉल पर साफ या इशारों में कहा जाता है कि अगर तय रकम नहीं दी गई, तो जान-माल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है.

कई मामलों में कॉल करने वाला यह दावा भी करता है कि उसे पीड़ित के घर, दुकान, ऑफिस या परिवार से जुड़ी पूरी जानकारी है. यही बात सामने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ देती है और डर के माहौल में डाल देती है.

‘डिब्बा कॉल’ नाम क्यों पड़ा?

जानकारी के मुताबिक, इस तरह की कॉल्स अक्सर फर्जी, अस्थायी या ट्रेस न होने वाले मोबाइल नंबरों से की जाती हैं. पहले ऐसे मोबाइल फोन को स्थानीय बोलचाल में 'डिब्बा फोन' कहा जाता था. इसी वजह से इस तरह की धमकी भरी कॉल को डिब्बा कॉल कहा जाने लगा.

क्या मकसद होता है अपराधियों का?

पीड़ित के मन में डर पैदा करना

जल्दबाज़ी में पैसे ऐंठना

बिना मेहनत के फिरौती वसूलना

अपराधी जानते हैं कि डर के कारण कई लोग पुलिस या प्रशासन से संपर्क करने के बजाय चुपचाप पैसे दे देते हैं.

क्या हर डिब्बा कॉल असली खतरा होती है?

पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर डिब्बा कॉल फर्जी होती हैं, लेकिन इन्हें हल्के में लेना भी खतरनाक हो सकता है. कई बार यही कॉल आगे चलकर किसी बड़े अपराध की भूमिका बन जाती है. इसी वजह से कानून इन मामलों को गंभीरता से लेता है.

अगर डिब्बा कॉल आए तो क्या करें?

विशेषज्ञों के अनुसार अगर किसी को डिब्बा कॉल आए तो घबराएं नहीं और कॉल करने वाले से बहस न करें. कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज सुरक्षित रखें. तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को सूचना दें. बिना पुष्टि किसी भी तरह का भुगतान न करें.

पुलिस ने की अपील

पुलिस का कहना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है. जितने ज्यादा लोग सतर्क होंगे और समय पर शिकायत करेंगे, उतनी ही तेजी से इस तरह की धमकियों पर रोक लगाई जा सकेगी.

