/क्या SIT गठन से बदलेगी लूनी-जोजरी की बदहाली ? अब सीधे एक्शन के मूड में सरकार

Jodhpur News : जोजरी, लूनी और बांडी क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है. ये टीम प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और संबंधित एजेंसियों की भूमिका की गहन जांच करेगी.

सरकार द्वारा गठित एसआईटी की कमान ADG लवली कटियार को सौंपी गई है. टीम में जोधपुर डीसीपी वेस्ट कमल शेखावत, एडीसीपी नरेंद्र सिंह देवड़ा, पाली एसपी मोनिका सेन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निशांत भारद्वाज, बालोतरा एसपी रमेश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल राजपुरोहित को शामिल किया गया है. इसके अलावा डीआईजी देवेंद्र कुमार विश्नोई और कमांडेंट पंकज यादव भी जांच दल का हिस्सा हैं.

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सूत्रों के अनुसार एसआईटी को अलग-अलग दलों में विभाजित कर प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है. टीम प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के संचालन, अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था तथा सीईटीपी की कार्यप्रणाली की जांच कर रही है. साथ ही ये भी देखा जाएगा कि पर्यावरणीय नियमों का पालन किया गया या नहीं.

गौरतलब है कि लूनी नदी और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का मुद्दा पिछले दो दशकों से लगातार उठता रहा है. किसानों और ग्रामीणों का आरोप है कि औद्योगिक अपशिष्ट की वजह से बड़ी मात्रा में कृषि भूमि बंजर हो गई है. जिन खेतों में कभी अच्छी पैदावार होती थी, वहां अब मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होने से खेती करना मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदूषित पानी और जमीन का असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा है.

अब सभी की निगाहें एसआईटी की जांच पर टिकी हैं. ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच दल जिम्मेदार इकाइयों और अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर पाता है या नहीं.