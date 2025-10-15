Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रसोई में चारपाई पर पड़ा मिला महिला का शव, बाहर से बंद थी दरवाजे की कुंडी लेकिन...

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया. महिला का शव घर की रसोई में लगी चारपाई पर खून से सना हुआ मिला, जबकि रसोई के बाहर से कुंडी बंद थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. थाना प्रभारी सीआई मांगीलाल बिश्नोई के अनुसार, रात करीब साढ़े नौ बजे सूचना मिली कि आदर्श कॉलोनी स्थित एक घर में महिला मृत अवस्था में पड़ी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Oct 15, 2025, 11:07 AM IST | Updated: Oct 15, 2025, 11:07 AM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं किस मुगल बादशाह को मिली थी फांसी की सजा?
7 Photos
Mughal

क्या आप जानते हैं किस मुगल बादशाह को मिली थी फांसी की सजा?

राजस्थान के इन लोक उपायों से करें दिवाली की पूजा, सालभर घर छोड़कर नहीं जाएंगी मां लक्ष्मी!
7 Photos
diwali 2025

राजस्थान के इन लोक उपायों से करें दिवाली की पूजा, सालभर घर छोड़कर नहीं जाएंगी मां लक्ष्मी!

राजस्थान घूमने जा रहे हैं? अगर नहीं देखा इन 5 शाही किलों को तो समझो आपकी यात्रा है अधूरी!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान घूमने जा रहे हैं? अगर नहीं देखा इन 5 शाही किलों को तो समझो आपकी यात्रा है अधूरी!

राजस्थान में दिवाली शॉपिंग के लिए बेस्ट जगहें, बजट होगा कम, शानदार होगा आइटम
6 Photos
diwa

राजस्थान में दिवाली शॉपिंग के लिए बेस्ट जगहें, बजट होगा कम, शानदार होगा आइटम

रसोई में चारपाई पर पड़ा मिला महिला का शव, बाहर से बंद थी दरवाजे की कुंडी लेकिन...

Jodhpur News: भोपालगढ़ कस्बे की आदर्श कॉलोनी में मंगलवार रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया. महिला का शव घर की रसोई में लगी चारपाई पर खून से सना हुआ मिला, जबकि रसोई के बाहर से कुंडी बंद थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. थाना प्रभारी सीआई मांगीलाल बिश्नोई के अनुसार, रात करीब साढ़े नौ बजे सूचना मिली कि आदर्श कॉलोनी स्थित एक घर में महिला मृत अवस्था में पड़ी है.

पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि महिला रसोई में चारपाई पर पड़ी थी, उसके शरीर पर चादर ओढ़ी हुई थी और चारपाई के नीचे खून धब्बे थे. रसोई की कुंडी बाहर से बंद होने के कारण मामला और संदिग्ध लग रहा था. मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक भूराराम खिलेरी ने निरीक्षण कर मामले की गंभीर जांच के निर्देश दिए. साथ ही एफएसएल, डॉग स्क्वायड और डीएसटी टीम को मौके पर बुलाया गया, जो बुधवार सुबह घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएंगी.

बेटियों के पास रहती थी महिला
जानकारी के अनुसार, मृतका के पति भंवरलाल सेवग का कुछ वर्ष पहले चुका था. उनकी तीन निधन हो चुका है. बेटियां है, जिनकी शादी हो चुकी है. महिला अक्सर बेटियों के पास रहती थी और कुछ दिन पहले ही भोपालगढ़ आई थी. पड़ोसियों के अनुसार, वह शांत स्वभाव की थी और नियमित मेलजोल रखती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस हत्या की आशंका जता रही
मंगलवार को घर में कोई हलचल नहीं दिखने पर पड़ोस की महिलाओं ने जाकर देखा, तो रसोई में उसका शव मिला. प्रारंभिक जांच में मृतका के सिर पर गहरी चोट और शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस हत्या की आशंका जता रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. बुधवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

क्षेत्र में दहशत का माहौल
डीएसपी भूराराम खिलेरी ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत हो रहा है. हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत कैसे और कब हुई. घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौके पर पहुंची और घटना के कारण जानने को उत्सुक नजर आई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news