रसोई में चारपाई पर पड़ा मिला महिला का शव, बाहर से बंद थी दरवाजे की कुंडी लेकिन...

Jodhpur News: भोपालगढ़ कस्बे की आदर्श कॉलोनी में मंगलवार रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया. महिला का शव घर की रसोई में लगी चारपाई पर खून से सना हुआ मिला, जबकि रसोई के बाहर से कुंडी बंद थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. थाना प्रभारी सीआई मांगीलाल बिश्नोई के अनुसार, रात करीब साढ़े नौ बजे सूचना मिली कि आदर्श कॉलोनी स्थित एक घर में महिला मृत अवस्था में पड़ी है.
पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि महिला रसोई में चारपाई पर पड़ी थी, उसके शरीर पर चादर ओढ़ी हुई थी और चारपाई के नीचे खून धब्बे थे. रसोई की कुंडी बाहर से बंद होने के कारण मामला और संदिग्ध लग रहा था. मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक भूराराम खिलेरी ने निरीक्षण कर मामले की गंभीर जांच के निर्देश दिए. साथ ही एफएसएल, डॉग स्क्वायड और डीएसटी टीम को मौके पर बुलाया गया, जो बुधवार सुबह घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएंगी.
बेटियों के पास रहती थी महिला
जानकारी के अनुसार, मृतका के पति भंवरलाल सेवग का कुछ वर्ष पहले चुका था. उनकी तीन निधन हो चुका है. बेटियां है, जिनकी शादी हो चुकी है. महिला अक्सर बेटियों के पास रहती थी और कुछ दिन पहले ही भोपालगढ़ आई थी. पड़ोसियों के अनुसार, वह शांत स्वभाव की थी और नियमित मेलजोल रखती थी.
पुलिस हत्या की आशंका जता रही
मंगलवार को घर में कोई हलचल नहीं दिखने पर पड़ोस की महिलाओं ने जाकर देखा, तो रसोई में उसका शव मिला. प्रारंभिक जांच में मृतका के सिर पर गहरी चोट और शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस हत्या की आशंका जता रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. बुधवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.
क्षेत्र में दहशत का माहौल
डीएसपी भूराराम खिलेरी ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत हो रहा है. हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत कैसे और कब हुई. घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौके पर पहुंची और घटना के कारण जानने को उत्सुक नजर आई.
