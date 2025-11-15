तेज रफ्तार रोडवेज बस ने महिला को मारी टक्कर, मौके पर मौत

Jodhpur Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में धवा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बस स्टैंड पर खड़ी एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया. जबकि गंभीर घायल पति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. दोनों पति-पत्नी धवा कस्बे के निकटवर्ती गेलावास के निवासी थे.

हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उन्होंने महिला का शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया. ​ग्रामीणों की मांग है कि ​हादसे वाली सड़क पर दोनों साइड तुरंत ढीप (स्पीड ब्रेकर) बनाए जाएं. ​बस स्टैंड होने के बावजूद रोडवेज बसों का स्टॉपेज न होना और बसों का तेज रफ्तार व लापरवाही से निकल जाना इस हादसे का कारण है.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने धवा में रोडवेज सेवाएं शुरू करने के लिए कई बार डिपो एमडी से बात की, लेकिन रोडवेज डिपो मंत्री पटेल के आदेश को अनदेखा कर रहा है. ​यह दुर्घटना रोडवेज डिपो और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती है, जिसके कारण लोगों को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है.