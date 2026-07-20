/जोधपुर में डिलीवरी के बाद बिगड़ी प्रसूता की तबीयत, एक महीने तक चली जिंदगी की जंग, इलाज के दौरान मौत

Jodhpur News: राजस्थान में प्रसूताओं की मौत और बिगड़ती सेहत के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं. कोटा, बीकानेर और बांसवाड़ा के बाद अब जोधपुर में भी एक प्रसूता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. तिंवरी में सामान्य प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर महिला को उम्मेद अस्पताल और फिर महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया था. करीब एक महीने तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद रविवार देर रात उसकी मौत हो गई.

महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती प्रसूता की मौत

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जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती प्रसूता समू की रविवार देर रात मौत हो गई. समू की 24 जून को तिंवरी अस्पताल में सामान्य डिलीवरी हुई थी, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया. लेकिन डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हो गया. गंभीर हालत में उसे जोधपुर के उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया. उम्मेद अस्पताल में डॉक्टरों ने लगातार हो रहे रक्तस्राव को रोकने के लिए महिला की बच्चेदानी निकाल दी. इसके बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ. अधिक खून बहने से किडनी प्रभावित हो गई और 27 जून को उसे महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया, तब से वह वेंटिलेटर पर थी और लगातार डायलिसिस चल रहा था.

ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची प्रसूता की जान

14 जुलाई को महिला की तबीयत फिर बिगड़ी और उसे उल्टियां शुरू हो गईं. जांच में आंतों में गैंगरीन की पुष्टि हुई. 15 जुलाई को गैंगरीन का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार रविवार देर रात उसकी मौत हो गई. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, महिला को हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ था. अत्यधिक रक्तस्राव के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त की आपूर्ति प्रभावित हो गई थी. इलाज के दौरान उसे 6 यूनिट ब्लड, 14 यूनिट प्लाज्मा और 10 यूनिट क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

जोधपुर में एक महीने में 16 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत

इस घटना के साथ ही जोधपुर में पिछले एक महीने के भीतर 16 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आ चुका है. इनमें से कई महिलाओं की किडनी प्रभावित हुई है. फिलहाल उम्मेद अस्पताल में पांच और महात्मा गांधी अस्पताल में दो प्रसूताओं का इलाज जारी है. इनमें एक महिला वह भी है, जिसकी किडनी कथित तौर पर गलत ब्लड चढ़ाने के बाद खराब हुई.

जोधपुर में प्रसूताओं की लगातार बिगड़ती सेहत और अब एक महिला की मौत ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महीने में 16 प्रसूताओं के गंभीर होने और अब पहली मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं.