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जोधपुर में डिलीवरी के बाद बिगड़ी प्रसूता की तबीयत, एक महीने तक चली जिंदगी की जंग, इलाज के दौरान मौत

Jodhpur News: जोधपुर में सामान्य प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से गंभीर हुई एक प्रसूता की करीब एक महीने तक इलाज के बाद महात्मा गांधी अस्पताल में मौत हो गई. महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई और किडनी प्रभावित होने के साथ बाद में आंतों में गैंगरीन भी हो गया.

Edited byAman SinghReported byLokesh Kumar
Published: Jul 20, 2026, 03:59 PM|Updated: Jul 20, 2026, 03:59 PM
जोधपुर में डिलीवरी के बाद बिगड़ी प्रसूता की तबीयत, एक महीने तक चली जिंदगी की जंग, इलाज के दौरान मौत
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान में प्रसूताओं की मौत और बिगड़ती सेहत के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं. कोटा, बीकानेर और बांसवाड़ा के बाद अब जोधपुर में भी एक प्रसूता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. तिंवरी में सामान्य प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर महिला को उम्मेद अस्पताल और फिर महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया था. करीब एक महीने तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद रविवार देर रात उसकी मौत हो गई.

महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती प्रसूता की मौत

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जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती प्रसूता समू की रविवार देर रात मौत हो गई. समू की 24 जून को तिंवरी अस्पताल में सामान्य डिलीवरी हुई थी, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया. लेकिन डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हो गया. गंभीर हालत में उसे जोधपुर के उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया. उम्मेद अस्पताल में डॉक्टरों ने लगातार हो रहे रक्तस्राव को रोकने के लिए महिला की बच्चेदानी निकाल दी. इसके बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ. अधिक खून बहने से किडनी प्रभावित हो गई और 27 जून को उसे महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया, तब से वह वेंटिलेटर पर थी और लगातार डायलिसिस चल रहा था.

ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची प्रसूता की जान

14 जुलाई को महिला की तबीयत फिर बिगड़ी और उसे उल्टियां शुरू हो गईं. जांच में आंतों में गैंगरीन की पुष्टि हुई. 15 जुलाई को गैंगरीन का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार रविवार देर रात उसकी मौत हो गई. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, महिला को हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ था. अत्यधिक रक्तस्राव के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त की आपूर्ति प्रभावित हो गई थी. इलाज के दौरान उसे 6 यूनिट ब्लड, 14 यूनिट प्लाज्मा और 10 यूनिट क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

जोधपुर में एक महीने में 16 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत

इस घटना के साथ ही जोधपुर में पिछले एक महीने के भीतर 16 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आ चुका है. इनमें से कई महिलाओं की किडनी प्रभावित हुई है. फिलहाल उम्मेद अस्पताल में पांच और महात्मा गांधी अस्पताल में दो प्रसूताओं का इलाज जारी है. इनमें एक महिला वह भी है, जिसकी किडनी कथित तौर पर गलत ब्लड चढ़ाने के बाद खराब हुई.

जोधपुर में प्रसूताओं की लगातार बिगड़ती सेहत और अब एक महिला की मौत ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महीने में 16 प्रसूताओं के गंभीर होने और अब पहली मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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यह भी पढ़ें:प्रसूताओं की मौत पर बड़ा एक्शन, डॉ. आशा मीणा APO, खींवसर ने की हाईलेवल समीक्षा

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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