/घर से बाहर सो रही महिला का चाकू से काट डाला गला, मासूम बच्ची पर भी जानलेवा हमला

Rajasthan Crime: जोधपुर जिले के लोहावट थाना क्षेत्र के जम्भेश्वर नगर में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. घर के बाहर सो रही एक महिला की अज्ञात हमलावर ने धारदार चाकू से गर्दन पर वार कर निर्मम हत्या कर दी. वारदात के दौरान महिला के पास सो रही दो मासूम बच्चियों पर भी हमलावर ने चाकू से कई वार किए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई.

हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए डॉग स्क्वायड और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीमों को भी बुलाया गया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहावट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

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फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह और आरोपी की पहचान का पता लगाने में जुटी है. शुरुआती जांच में पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. वहीं, घायल बच्चियों का उपचार जारी है. इस नृशंस वारदात के बाद जम्भेश्वर नगर सहित पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस का कहना है कि मामले का जल्द खुलासा करने के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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