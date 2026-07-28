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घर से बाहर सो रही महिला का चाकू से काट डाला गला, मासूम बच्ची पर भी जानलेवा हमला

जोधपुर जिले के लोहावट के जम्भेश्वर नगर में सोमवार देर रात एक महिला की घर के बाहर सोते समय चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई. वहीं पास में सो रही दो बच्चियों पर भी हमलावर ने चाकू से कई वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 28, 2026, 11:31 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 11:31 AM IST
घर से बाहर सो रही महिला का चाकू से काट डाला गला, मासूम बच्ची पर भी जानलेवा हमला
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: जोधपुर जिले के लोहावट थाना क्षेत्र के जम्भेश्वर नगर में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. घर के बाहर सो रही एक महिला की अज्ञात हमलावर ने धारदार चाकू से गर्दन पर वार कर निर्मम हत्या कर दी. वारदात के दौरान महिला के पास सो रही दो मासूम बच्चियों पर भी हमलावर ने चाकू से कई वार किए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई.

हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए डॉग स्क्वायड और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीमों को भी बुलाया गया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहावट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

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फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह और आरोपी की पहचान का पता लगाने में जुटी है. शुरुआती जांच में पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. वहीं, घायल बच्चियों का उपचार जारी है. इस नृशंस वारदात के बाद जम्भेश्वर नगर सहित पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस का कहना है कि मामले का जल्द खुलासा करने के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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