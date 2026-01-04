Zee Rajasthan
महिला उद्यमिता से आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में बड़ा कदम, जोधपुर में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन

Published: Jan 04, 2026, 04:56 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 04:56 PM IST

Published: Jan 04, 2026, 04:56 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 04:56 PM IST

महिला उद्यमिता से आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में बड़ा कदम, जोधपुर में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन

Jodhpur News: जोधपुर पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के समापन अवसर पर रामलीला मैदान मेला ग्राउंड में लघु उद्योग भारती द्वारा राजस्थान प्रदेश स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं.

कार्यक्रम में कथावाचक प्रियंवदा सहित लघु उद्योग भारती से जुड़ी अनेक महिला उद्यमियों ने भाग लिया. इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान भी किया गया. सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि छोटे-छोटे उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि वे भी महिला उद्यमियों का ही हिस्सा हैं, क्योंकि महिलाओं को गांवों से लेकर शहरों तक अपने कार्य को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है. इसके बावजूद महिलाएं अपने उत्पाद स्वयं तैयार कर न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को रोजगार देकर समाज को भी सशक्त कर रही हैं.

दीया कुमारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर हैं और इसी दिशा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जो एक ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि आज मैं स्वयं एक महिला होकर उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रही हूं. यह समय अवसरों से भरा हुआ है और हमें इसका सही उपयोग करना होगा.

उन्होंने महिला उद्यमियों से आह्वान किया कि वे अपने हुनर और स्किल के अनुसार कार्य का चयन करें और अपने उत्पादों की गुणवत्ता व पहचान को और बेहतर बनाएं. आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और यह सोचती हूं कि हम अपने परिवार, समाज और प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं. यही सोच हर महिला को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है.

उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि महिला उद्यमी स्थानीय स्तर से आगे बढ़कर वैश्विक मंच पर अपने उत्पादों को पहचान दिलाएं. इसके लिए सरकार हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे, ताकि राजस्थान की महिलाएं आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकें.

कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण, बाजार उपलब्धता और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर भी अपने विचार रखें. सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और उनके प्रयासों को सम्मान देना रहा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

