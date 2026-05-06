/मथुरादास माथुर अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, बुजुर्ग महिला के बाएं की जगह दाएं पैर की सर्जरी

Rajasthan News: जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में गंभीर चिकित्सा लापरवाही का मामला सामने आया है. ऑर्थोपेडिक यूनिट के डॉक्टरों ने एक बुजुर्ग महिला के बाएं पैर की जगह गलती से दाएं पैर की सर्जरी कर दी, जबकि दोनों पैरों में फ्रैक्चर था और क्रम अनुसार ऑपरेशन होना था.
Jodhpur News: जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में सामने आए एक गंभीर चिकित्सा लापरवाही सामने आई है. ऑर्थोपेडिक यूनिट के डॉक्टरों लापरवाही सामने आई है. डॉक्टरों में बुजुर्ग महिला के बाएं पैर की जगह दाएं पैर की सर्जरी कर दी.
मामले में अस्पताल की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर माना है कि ऑर्थोपेडिक यूनिट के डॉक्टरों द्वारा गंभीर चूक की गई. मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक संबंधित कर्मियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बी.एस. जोधा को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए नियमानुसार आगे की कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा गया है. जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि एक वृद्ध महिला मरीज के दोनों पैरों में फ्रैक्चर था और दोनों का ऑपरेशन होना था, लेकिन सर्जरी के दौरान बड़ी चूक हो गई. जहां बाएं पैर का ऑपरेशन किया जाना था, वहां डॉक्टरों ने गलती से दाएं पैर की सर्जरी कर दी.
यह घटना न केवल अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सा प्रोटोकॉल के पालन को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है. रिपोर्ट सामने आने के बाद अब जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिससे मामला और अधिक गंभीर हो गया है.
गौरतलब है कि 22 अप्रैल को चंपा देवी को अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग में भर्ती किया गया था. इसके बाद 26 अप्रैल और 27 को ऑपरेशन के दौरान इस गंभीर चूक का खुलासा हुआ. अस्पताल अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने कहा है कि पूरे मामले में नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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