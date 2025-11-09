Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दोस्त की शादी में नाचते-नाचते युवक की हुई मौत, जर्मनी से आया था जोधपुर

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में एक युवक की अचानक मौत हो गई. मृतक अपनी शादी में शामिल होने के लिए जर्मनी से आया था. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Nov 09, 2025, 05:42 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 05:42 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!
8 Photos
Ajmer News

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!
8 Photos
Rajasthan famous Food

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो
6 Photos
banswara news

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो

दोस्त की शादी में नाचते-नाचते युवक की हुई मौत, जर्मनी से आया था जोधपुर

Jodhpur News: जर्मनी से अपने दोस्त की शादी में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर आए एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने उनकी आंखें दान कर दी. अब उनकी आंखों से दो लोगों को रोशनी मिल सकेगी.

शहर के भीतर में चांदी हॉल कपड़ा बाजार निवासी शशांक पारख पुत्र सुनील पारख जर्मनी से एक मित्र की शादी में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर आए हुए थे.

बारात में चलते हुई मौत

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बारात में चलते हुए उन्हें हार्ट अटैक आ गया. इसके चलते उनकी मौत हो गई. वहीं, उनकी मौत के बाद उनके पिता सुनील, ससुर दिलीप पटवा और अन्य परिजनों ने शशांक के नेत्रदान करवाने का निर्णय किया.

घर पर छाया मातम

इसके बाद परिजनों की सहमति से यशवंत और अमित भंडारी की उपस्थिति में महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी से आई बैंक के राजेश सिंघवी और मीना व्यास ने मृतक की आंखों के कॉर्निया लिए. इनको दो दृष्टिहीन व्यक्तियों में प्रत्यारोपित कर उन्हें रोशनी दी जाएगी. शंशाक के घर पर मातम छाया हुआ है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news