दोस्त की शादी में नाचते-नाचते युवक की हुई मौत, जर्मनी से आया था जोधपुर

Jodhpur News: जर्मनी से अपने दोस्त की शादी में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर आए एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने उनकी आंखें दान कर दी. अब उनकी आंखों से दो लोगों को रोशनी मिल सकेगी.

शहर के भीतर में चांदी हॉल कपड़ा बाजार निवासी शशांक पारख पुत्र सुनील पारख जर्मनी से एक मित्र की शादी में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर आए हुए थे.

बारात में चलते हुई मौत

बारात में चलते हुए उन्हें हार्ट अटैक आ गया. इसके चलते उनकी मौत हो गई. वहीं, उनकी मौत के बाद उनके पिता सुनील, ससुर दिलीप पटवा और अन्य परिजनों ने शशांक के नेत्रदान करवाने का निर्णय किया.

घर पर छाया मातम

इसके बाद परिजनों की सहमति से यशवंत और अमित भंडारी की उपस्थिति में महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी से आई बैंक के राजेश सिंघवी और मीना व्यास ने मृतक की आंखों के कॉर्निया लिए. इनको दो दृष्टिहीन व्यक्तियों में प्रत्यारोपित कर उन्हें रोशनी दी जाएगी. शंशाक के घर पर मातम छाया हुआ है.



